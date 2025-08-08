運動雲

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

在2025年全明星賽的紅毯秀上，大谷翔平和妻子真美子夫人攜手現身成為全場焦點；這對夫妻的合體亮相不僅展現了大谷翔平的獨特魅力，也透露出一段細膩的默契，而他們的穿搭選擇更成為話題焦點，大谷與真美子夫人的紅毯造型，無疑是當日最為亮眼的部分之一。

大谷翔平與真美子夫人在亞特蘭大的Truist Park舉行的紅毯秀上，攜手亮相，儘管當天的亞特蘭大天氣炎熱，氣溫達到33度，但這對明星夫妻的甜蜜登場，瞬間吸引了所有目光。

大谷身穿深藍色西裝搭配淡藍色無領襯衫，腳踩白色運動鞋，而真美子夫人則穿著一襲桃色禮服，展現優雅與氣質；兩人走上紅毯時，大谷輕輕為妻子拂去衣服上的灰塵，真美子則在一旁微笑著靜靜觀望，整個場面洋溢著幸福的氛圍。

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

在接受ESPN採訪時，大谷翔平談到自己當天的穿搭選擇，他透露：「今天是我根據妻子的顏色來挑選的，不是我為主，而是以她（真美子夫人）為主來考慮的，」接著他解釋道：「應該是桃色，也就是桃子的顏色，妻子挑的，我從幾個選擇中挑了一個。」

值得注意的是，亞特蘭大所在的喬治亞州以桃子著名，大谷因此選擇了與真美子夫人禮服相呼應的桃色配件，大谷的西裝鈕扣和口袋方巾都是桃色，巧妙地呼應了妻子的穿著，展現了他在細節上的用心。

大谷翔平一直以來以低調謙遜的形象示人，在此次全明星紅毯的背後，他的「害羞」一面也顯現無遺，大谷在接受日本媒體的提問時，對於「今天的服裝亮點是什麼？」的問題僅簡單回應：「特別的亮點沒有吧，呵呵。」

但在隨後的ESPN採訪中，他卻敞開心扉，透露了自己對穿搭的考量，並且讓大家看到了他對妻子的支持和體貼，這樣的反差也讓人看到了大谷除了在球場上充滿自信與實力外，在日常生活中依然保持著一份謙遜與柔和。

這次全明星賽對於大谷翔平來說，不僅是一次精彩的比賽，更是一個展現家庭幸福的舞台；雖然這次全明星紅毯上，大谷的愛犬Dekopin和女兒未現身，但隨著來年的紅毯，他和妻子及愛女、愛犬一同出席的可能性也讓人充滿期待。

大谷和真美子夫人目前已經育有一名女兒，而來年全明星賽將在費城舉行，是否能見到他與家人一同亮相紅毯，將成為外界關注的焦點。

關鍵字： 大谷翔平真美子

