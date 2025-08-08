續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　ESPN預測他這樣投

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，將於台灣時間9日上午10點15分於主場先發對決華盛頓國民，這將是他本季第2場出賽，也是他自去年登上大聯盟以來，第2次交手國民隊。

timitopshelf According to ESPN and other sources, Kai-Wei Teng is the probable starting pitcher for the SF Giants tomorrow (Aug 8) vs. the Nationals.

鄧愷威在本季首場先發中，於客場碰上紐約大都會，僅投3.1局就被擊出4支安打，失5分皆為自責，並在首局遭阿隆索（Pete Alonso）開轟3分砲，最終鄧愷威吞下敗投；即便首戰表現未如預期，總教練梅爾文（Bob Melvin）依然對他的潛力表示肯定，給予他再次出賽的機會。

回顧去年，鄧愷威在4月升上大聯盟，共出賽4場，分別面對教士、國民、光芒與響尾蛇，總計11局投球中被敲出15支安打，失掉12分，全為自責分，自責分率高達9.82，儘管成績不理想，梅爾文認為他今年在控球方面已有顯著進步。

Giants are currently listing Friday’s starter at home as TBA, that’s the spot Kai-Wei Teng pitched in last. He’s still on the roster. — Susan Slusser (@susanslusser) August 6, 2025

「他現在能更有效率地掌握好球數，也更加精準地控制速球的進壘位置，他的曲球本來就是一大利器，如今變化球也能穩定進入好球帶，這是我們樂見的發展。」梅爾文表示。

鄧愷威去年對戰國民時，同樣主投3.1局，被敲3安失2分，送出2次三振與2次四壞，未被擊出全壘打；這次回到熟悉的主場，他期盼能交出更具說服力的內容，替自己贏得更多留在大聯盟的機會。

然而根據《ESPN》賽前分析，鄧愷威在明日30名先發投手中，綜合評估表現獲得3.7分排名墊底，預計先發3.9局、責失2.7分，三振方便有機會送出4.1K。