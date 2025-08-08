運動雲

坎佐內11局敲再見安打　水手橫掃白襪、緊咬太空人美西戰局升溫

▲坎佐內（Dominic Canzone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎佐內（Dominic Canzone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今（8日）靠著坎佐內（Dominic Canzone）在延長11局下半的再見安打助威下，以4比3力退芝加哥白襪完成系列賽橫掃，在美聯西區的排名上，水手將與休士頓太空人的勝差縮小至1.5場。

11局下半一出局一人在壘，水手坎佐內面對白襪左投艾瑟特（Brandon Eisert）時，擊出穿越一、二壘之間的再見安打，將二壘跑者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）送回本壘。

「他不是試圖把球打出牆外，這不是我們當時需要的，他打出了一記完美的安打，」水手總教練威爾森（Dan Wilson）賽後盛讚坎佐內冷靜且成熟的表現。

令人矚目的是，坎佐內能在此高壓左投對左打的情況下獲得打擊機會，顯示出教練團對他日益增加的信任；他今年4月曾短暫上大聯盟，6月9日後穩定站穩右外野先發位置，近期打擊率達.293，OPS為.840。

「你可以選擇在小聯盟悶悶不樂，也可以選擇積極看待每一天的比賽，努力把握每次上場的機會，」坎佐內談到自己心態上的轉變時說。

水手此役數度錯失良機，第8局留下滿壘殘壘，第10局在3比3平手時，三壘有人卻未能得分，甚至10局上半後援投手巴札多（Eduard Bazardo）因觸身球讓白襪攻佔滿壘，隨後又因暴投奉送超前分，讓比賽一度陷入膠著。

威爾森挑戰觸身球判決，認為球打在球棒尾端，與7月19日對太空人時摩爾（Dylan Moore）相似情節如出一轍，但主審最終仍維持原判；「如果你打這行夠久，什麼情況你都會遇到，」威爾森對於爭議判決輕描淡寫。

本場比賽另一焦點是水手主將奈勒（Josh Naylor）的傷勢，3局下半那次打席中，他表現出明顯不適，擊出滾地球出局後未再上場守備，隨即被換下。

「我們會密切觀察情況，目前看起來是每日觀察的等級，」威爾森說，隨後威爾森強調：「這次的傷勢與他先前的右肩疼痛無關。」

奈勒加入水手後火力持續輸出，13場比賽打出12支安打、3轟、10次盜壘全數成功，打擊三圍為.261/.320/.478，展現全能戰力。

他離場時水手仍以2比0領先，無奈隨後先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）與瓦加斯（Carlos Vargas）接連被敲陽春砲，讓比賽進入延長賽。

奈勒的受傷無疑讓水手球迷捏了一把冷汗，但球隊健康狀況總體向好，右投米勒（Bryce Miller）預定於週四晚在3A塔科馬進行第二場復健賽，而外野手雷利（Luke Raley，背部痙攣）與羅布雷斯（Victor Robles，左肩脫臼）亦可望數日內開始復健。

