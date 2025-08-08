運動雲

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

記者游郁香／綜合報導

勇士後場新星穆迪（Moses Moody）已站穩主要輪替陣容，在金州的4年裡，他獲得不少寶貴經驗，最令他難忘的，是與當家一哥柯瑞（Stephen Curry）的初次對決，這位23歲後衛近日在播客節目中分享自己是如何被「咖哩大神」的天賦所震撼。

穆迪表示，剛加入勇士時，他在一次對抗中成功搶到了柯瑞的球，「那是我第一次搶到他球，當時我還是新秀，剛進聯盟，所以我覺得挺得意的。」他回憶道，「我感覺整個房子的人都開始有些反應，『哦，這小子還不知道呢。』然後，柯瑞像他一貫那樣發揮，開始瘋狂進攻，我就想，『嗯，這個感覺沒錯。』我知道自己當時的感覺，大家也都知道接下來會發生什麼。」

▲▼勇士柯瑞、庫明加、穆迪。（圖／CFP）

▲穆迪回憶與柯瑞首次在隊內對決時的有趣經歷。（圖／CFP）

儘管柯瑞在場上是個不留給對手情面的頂級「競爭者」，但他同時也是聯盟中最友善的人之一，對此穆迪印象深刻。他表示，柯瑞不像其他球員那樣愛說話，但每當他開口時，總能感受到他的專業與領袖氣質。

「他不會很大聲，也不會說得很兇，但他就那麼好，當他說話時，感覺像是在幫助你，」穆迪說，「他就是在打球，他不會多說，也不是那種心機重的人，他的話語是發自內心的。」

▲▼勇士柯瑞、庫明加、穆迪。（圖／CFP）

▲儘管柯瑞低調，穆迪仍深感其領袖氣質，並將其視為競爭力的學習榜樣。（圖／CFP）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen CurryMoses Moody

