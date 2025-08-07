運動雲

胡金龍感謝統一大家庭！林安可虧很會嘴、陳傑憲說他更像里長伯

▲▼統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅將於9月20日在澄清湖球場舉辦引退賽，回顧影片中，林安可以幽默地形容胡金龍「很會嘴」，也透露了他在統一獅與學弟之間的深厚情誼。

林安可表示，「從小看他打球，回來一起我們打球，這真的是滿不可思議的。滿難過的他要退休了，希望他退休後一切順利，常回來看我們。」談到與胡金龍的日常相處，林安可笑說，「嘴巴真的滿厲害，把你嘴到那邊。『溫安可』這個名字就是他想到的。」

陳傑憲認為統一球隊的氣氛一直都很好，自從金龍賢加入後，氣氛變得更好。「大家都說我像里長伯，其實他更像里長伯。」在心態上，胡金龍也給了很多建議，陳傑憲說，「他來後告訴我不要太在意每一個結果。他跟我說過『你想開賓士，別人也想開賓士』，有時候該是別人的就是別人的，結果的好壞並不是最重要的，重要的是過程中是否做到了。」

邱智呈也說，「很多全壘打回來的動作都是賢拜設計的。他透過經驗告訴我如何解決困難，告訴我方法嘗試。」他想告訴胡金龍，「我們一起努力，把之前沒有拿下的榮耀努力達成，迎接最美好的結果。」

談到生涯最後一年的代打角色，胡金龍認為，「看久了就知道準備時機，我們在板凳區，也會提醒年輕球員，餅哥顧全場很辛苦。我跟阿基也會告訴學弟，希望他們能做好準備，畢竟代打一打席定輸贏，與其倉促上場，不如先想好策略。」

統一獅總教練林岳平在記者會影片上透露，「當時我好像知道球隊知道要選他。我們對戰冠軍戰的第一場比賽，他打了我一支反向全壘打，印象很深刻。志綱有說金龍想來，就打電話跟他聊一下。」

高志綱談到眼中的胡金龍，「你可以感覺到他是一位很有策略的選手，他在場上的攻擊策略，打席執行得非常徹底。」

生涯接近尾聲，胡金龍坦言，「920那天比較像儀式，引退賽應該是在打完球季的那一場才會有感覺，我擔心心態會鬆懈，情緒太多的話，接下來還有比賽。」

林岳平和高志綱也期待胡金龍能轉換角色，把棒球的精髓傳承給下一代，一起讓台灣棒球變得更好。

回顧影片播放時，胡金龍專心看著學弟與教練給予的話語，他受訪時笑言，「安可印象最深，講一些有的沒的。看完影片很感動，很謝謝這個大家庭。」

關鍵字： 統一獅胡金龍棒球引退感動

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

