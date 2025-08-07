韓媒關注那瑪夏轉戰台鋼！曾是賽揚獎排名第4　來台發展成轉機？

▲台鋼新洋投那瑪夏Dinelson Lamet 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹日前宣布簽下曾是賽揚獎候補第4名的新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），引發韓媒關注，並認為台灣有機會成為他的跳板。

韓媒SpotvNews以「MLB賽揚4位選手竟然來到台灣…KBO球隊關注爆發？到底怎麼變得如此落魄？」為標題報導。韓媒指出，在台灣的表現將是他職業生涯的一大關鍵。若他在台灣能夠展現出強勁的投球表現，或許會吸引更多來自日職或韓職球隊的關注。雖然他過去的傷病歷史及急劇下滑的成績使得韓職球隊隊伍對他並不看好，但如果在台灣證明自己仍有能力，或許能重新打開職業生涯的大門。

報導指出，來自多明尼加的右投那瑪夏（Dinelson Lamet）於2017年效力聖地牙哥教士隊時期進入大聯盟。最巔峰時期為2020年，那瑪夏以3勝1敗、平均自責分率2.09的出色表現嶄露頭角，並在國聯賽揚獎投票中獲得第4名，成為當年備受期待的投手。然而，自2021年起，那瑪夏的表現開始急劇下滑，頻繁的傷病影響讓他再也無法重返巔峰，並在2023年僅出賽27局。2024年那瑪夏最快球速已經跌至93.7英里（約150公里），這對於曾經擁有強大快球的他來說，無疑是相當驚人的轉變。

隨著2024賽季結束後未能獲得大聯盟隊伍的青睞，那瑪夏選擇前往墨西哥聯賽繼續他的職業生涯。但即便在墨西哥聯賽，那瑪夏的表現仍未能引起太大關注。最終，他決定加入台灣職棒，期望能藉此反彈，再次挑戰大聯盟。他目前已正式加盟台鋼雄鷹，並希望在此重新找到狀態。