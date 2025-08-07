勇士硬留庫明加下季難團結？　灣區媒體：進入最尷尬的第5年

▲前場大物庫明加（右）難擠進勇士先發，灣區媒體預言若繼續合作，情況可能會非常艱困。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏未收到滿意的報價，確定不會交易前場大物庫明加（Jonathan Kuminga），雙方將進入合作的第5年，《NBC體育》灣區站直言，這可能會是最艱困的1年，彼此心思已漸行漸遠，庫明加渴望證明自己是球星，勇士則試圖把握天王柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰，爭取最後1冠。

22歲的庫明加擁有勁爆的單打能力，被譽為「年輕版」雷納德（Kawhi Leonard），卻始終難以完全融入勇士體系。他上季三分命中率僅30.5%，定位卡在3、4號位之間，既無法拉開空間，也無法擠下核心悍將格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士今年2月將威金斯（Andrew Wiggins）交易至熱火換來巴特勒後，小前鋒主戰地位已經確立。庫明加若與格林、巴特勒同時先發，將造成場上嚴重壅塞，主帥柯爾（Steve Kerr）已明確排除這種配置，使庫明加難再爭取先發。

▲庫明加預計留在勇士開季，雙方合作將進入第5年。（圖／達志影像／美聯社）

「他在4號位是怪物，但那是格林的位子。」一位退役球員直言，「我不喜歡格林的球風，但他的籃球智商高得嚇人，也正是這支球隊需要的。」

報導指出，勇士內部對庫明加最大疑慮在於「決策與專注力」，這在柯爾眼中比命中率更致命。只要出現一次重大失誤，媒體與球隊內部對他的不信任可能就會加劇。

儘管如此，目前勇士預計讓這段合作關係進入第5年，因為市場上的「先簽後換」選項仍有限。西區一位高層透露，庫明加或許得再熬一年，等到明年夏天看能否有轉機。

過去4年裡，庫明加從未公開「鬧事」，即便對角色不滿也總是低調面對、持續努力，球隊領袖們也不斷試圖將他納入核心。《NBC體育》警告，若雙方今夏的期待再度落空，恐怕難以維持和平，屆時這段關係不再是「會不會結束」，而是「何時結束」。