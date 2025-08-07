偶像柯瑞亞回歸太空人　亞里蓋提感動：我看過他所有精彩表現

▲太空人柯瑞亞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

休士頓太空人本季交易大限的大動作之一，莫過於將老朋友柯瑞亞（Carlos Correa）迎回陣中。曾是球隊第一指名、也是2017年冠軍核心的柯瑞亞，如今簽下長約歸隊、改守三壘，讓許多當地球迷振奮，在休士頓土生土長的年輕投手亞里蓋提（Spencer Arrighetti）就直言，能與柯瑞亞成為隊友「真的很幸運」。

「我看過他所有季後賽的精彩表現，所有瘋狂的守備、關鍵的全壘打。」亞里蓋提表示，「能再次擁有他，我們真的很幸運，我相信球迷們都很興奮，我自己也一樣，現在他就是我身邊的隊友，這種感覺真的很酷，我很慶幸自己努力到今天這個位置。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Carlos Correa continues to stay hot!!! Doubles to score Dubon pic.twitter.com/8FDTNrcpkK — Michael Schwab (@michaelschwab13) August 6, 2025

亞里蓋提在2021年被太空人選中，去年才登上大聯盟舞台，彼時柯瑞亞早已轉隊，他雖已與奧圖維（Jose Altuve）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布萊格曼（Alex Bregman）等太空人明星共事，但如今終於盼來與兒時偶像柯瑞亞同隊的機會。

柯瑞亞在太空人效力期間締造多次經典紀錄，尤其2度在美聯冠軍賽對上紐約洋基擊出再見安打，更讓球迷難以忘懷。他在季後賽累積打擊率0.282、OPS高達0.860，是球隊歷史上的關鍵人物之一，如今回歸將再次扮演季後賽推手。

亞里蓋提在今（7）日對戰馬林魚先發登板，這是他自4月6日因右手拇指骨折傷退以來首度出賽，表現略顯生疏，僅投3.2局失5分、被敲11支安打。