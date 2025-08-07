感謝弗里曼陪伴走出低潮　道奇貝茲：他總是在我身邊





▲貝茲感謝弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇雖在與聖路易紅雀的系列賽中落敗，本季戰績下滑至66勝49敗，但當家球星貝茲（Mookie Betts）近期展現復甦氣勢，他特別感謝隊友弗里曼（Freddie Freeman）在自己低潮時期的支持與陪伴。

「我們都知道弗里曼是誰，也知道他曾經做到過什麼。」貝茲表示，「能跟和你一起拚戰的人聊天很好，他一直都在支持我，我會把想法和他討論，他總是在我身邊，我很感激他也愛他。」

明星賽後的14場比賽中，貝茲打擊率僅0.148，OPS僅0.411，只貢獻3分打點，賽季打擊率一度跌至0.231，OPS僅有0.657。然而，昨（6）日他以單場3安打含1支二壘安打重振聲勢，今（7）日球隊雖落敗，他仍敲出1支安打延續手感。

值得一提的是，弗里曼也經歷過一段低潮。自7月6日至23日間的13場比賽中，打擊率僅0.170，不過他從7月24日後徹底反彈，期間打擊率高達0.396，OPS達0.967。

目前道奇在國聯西區的領先優勢已縮小至2.5場勝差，聖地牙哥教士來勢洶洶。去年夏天，道奇也曾讓教士一度重燃希望，所幸最終仍衝刺封王。