鈴木誠也火力回歸！第27轟轟醒打線　率小熊6比1斬紅人止連敗

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊於台灣時間7日主場迎戰辛辛那提紅人，終場風城軍6比1大勝，避免遭到系列賽橫掃，此戰小熊投打俱佳，其中日本好手鈴木誠也繳出2打數2安打、2打點、1得分、1四壞的完美成績，並在第6局轟出睽違16場的本季第27支全壘打，是球隊取勝的關鍵功臣。

此役鈴木誠也擔任先發第三棒指定打擊，在3局下一、三壘有人時擊出高飛犧牲打，為球隊1比0先馳得點；6局下開局，他在球隊1比0領先時，面對紅人先發左投阿博特（Andrew Abbott），鈴木在1好2壞的情況下鎖定偏高內角滑切球，掃出左外野方向陽春砲，這發全壘打擊球初速達110.4英哩（約177.6公里）、飛行距離379英呎（約115.5公尺），展現驚人打擊爆發力。

這是鈴木自7月18日對紅襪之後睽違17場（實際出賽16場）再次開轟，打擊率提升至.251，總計為球隊貢獻2分打點，展現復甦氣勢。

賽後鈴木接受地區轉播單位《Marquee Sports Network》專訪時談到：「今天真的打得很好，近期狀況一直不佳，我嘗試了很多不同的方式調整打擊，今天能有這樣的表現，我認為是一個非常好的結果。」

談到過去幾週陷入低潮，鈴木也坦言：「當然我每次站上打擊區都想要找到突破口，但有時候狀況就是不順，但今天我們全隊都打得很有耐性，我相信這會是整個打線起飛的開始。」

被問及調整的具體方法時，他笑說：「這不能說啦（笑），但我一直在打席中觀察自己的狀態，不斷做出調整，今天每個打席我都能以很好的姿態站上去，這讓我感到非常開心。」

最後他也補充表示：「近期我的打擊平衡感一直不對，加上對手投手表現也不差，所以表現起伏難免，但今天我有積極出棒，也把甜球好好把握住，這點我覺得是關鍵。」

在投手方面，小熊23歲新人右投霍頓（Cade Horton）再度展現穩定壓制力，開局便壓制紅人隊打線，前4.2局前未被擊出安打，最終繳出5.2局、2安打、6三振、0保送、無失分的優質內容，個人連續無失分局數推進至23.1局。

總教練康索（Craig Counsell）對此大加讚賞：「霍頓真的太棒了，尤其是控球能力令人印象深刻，今天67球中有56球是好球，這就是成功的關鍵。」

霍頓則謙虛回應：「我只專注一名一名打者，讓比賽穩定，壘上有跑者時不讓自己過度分心，專注面對當下的打者，這就是我目前保持狀態的秘訣。」

值得一提的是，7局上小熊中繼投手基特里奇（Andrew Kittredge）以第3任投手身分登板，對紅人第4到第6棒僅用9球連飆3K，達成「完美一局」（Immaculate Inning）壯舉，這是小熊隊史上第6次、大聯盟史上第120次。

關鍵字： 芝加哥小熊鈴木誠也

