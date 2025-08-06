烏克蘭女網名將輸球後遭網路霸凌　怒斥賭徒攻擊「可恥」

▲烏克蘭女網名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

烏克蘭女網名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）台灣時間6日清晨在加拿大公開賽8強出賽後，因輸球引發不理性賭徒不滿，遭遇大量來自社群媒體的仇恨攻擊；賽後斯維托麗娜在Instagram公開部分惡意訊息，並嚴厲譴責賭徒對女性及母親的羞辱行為，直言「可恥」。

Elina Svitolina showed the abusive & horrific messages she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



Her response to them:



“To all the bettors: I'm a mom before I'm an athlete. The way you talk to women - to mothers - is SHAMEFUL. If your moms saw your… pic.twitter.com/nG7jA87Bw3 [廣告]請繼續往下閱讀... August 6, 2025

斯維托麗在加拿大國家銀行公開賽（National Bank Open）8強賽中以2比6、2比6不敵日本名將大坂直美後，收到大量辱罵訊息，她在 Instagram限時動態中分享了截圖，內容包括詛咒她死亡，甚至有人留言慶祝俄羅斯在戰爭中殺害烏克蘭人。

其中一則訊息寫道：「希望俄羅斯殺光你們這些該死的烏克蘭人。」甚至連她的丈夫、法國黑人網球選手孟菲爾斯（Gaël Monfils）也因膚色成為攻擊對象，遭受種族歧視言論。

Tennis star Elina Svitolina blames ‘shameful’ bettors for abuse, death threats after loss to Naomi Osaka https://t.co/G7eRzDVvXh pic.twitter.com/2mONkcPsTg — New York Post (@nypost) August 6, 2025

面對這些仇恨言語，斯維托麗娜回應說：「對所有下注者來說，我是母親在先，才是運動員；你們對女性、對母親說話的方式，真是可恥，如果你們的媽媽看到你們的訊息，一定會感到噁心。」

事實上，斯維托麗娜並非首位公開控訴網路暴力的選手，英國女子網球選手波特爾（Katie Boulter）今年稍早在法國公開賽期間也曾透露，自己與家人收到死亡威脅。

Elina Svitolina exposed the abusive, hateful messages and horrific threats she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



She called out the vile treatment of women and mothers in sport.



Disgraceful behavior from so-called "fans" pic.twitter.com/PUw7NHJRAS — DW Sports (@dw_sports) August 6, 2025

她接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，網路暴力幾乎已成為「新常態」，許多來自下注網球賽事的賭徒在輸掉賭金後轉而將怒火發洩在球員身上。

與此同時，WTA（女子網球協會）與 ITF（國際網球總會）也共同發布首份年度網路暴力報告；報告顯示，2024年已有458名職業網球選手成為攻擊對象，總共收到超過8000則辱罵性留言與貼文，其中約有40%的攻擊來自所謂的「憤怒賭徒」。