烏克蘭女網名將輸球後遭網路霸凌　怒斥賭徒攻擊「可恥」

▲烏克蘭女網名將斯維托麗娜(Elina Svitolina)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

烏克蘭女網名將斯維托麗娜(Elina Svitolina)台灣時間6日清晨在加拿大公開賽8強出賽後,因輸球引發不理性賭徒不滿,遭遇大量來自社群媒體的仇恨攻擊;賽後斯維托麗娜在Instagram公開部分惡意訊息,並嚴厲譴責賭徒對女性及母親的羞辱行為,直言「可恥」。

Elina Svitolina showed the abusive & horrific messages she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



Her response to them:



“To all the bettors: I'm a mom before I'm an athlete. The way you talk to women - to mothers - is SHAMEFUL. If your moms saw your… pic.twitter.com/nG7jA87Bw3