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胡智爲不回先發？餅總有「Open醬」計畫　張宥謙成備案

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅先發輪值近期拉警報，洋投梅賽斯轉戰韓職、衛蘭德宣布退休，林詔恩也因手肘不適退出輪值。教練團開始從二軍尋找新秀投手。至於胡智為是否有機會重返先發行列？總教練林岳平持保留態度。

昨晚周彥農先發4局失3分退場後，由「大哥」胡智為接手後援，他投2局僅被敲1支安打，沒有失分，有效封鎖對手攻勢。林岳平肯定表示，「胡智為昨天的表現對球隊幫助很大。」

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他進一步說明，胡智為本來在二軍調整，但近來受天氣影響，包括連日大雨、颱風與台南球場停賽，幾乎沒有比賽機會，「這段期間對他來說是很大的考驗，等於一周沒有投球。我相信讓他下去的目的就是為了重新調整身心狀態，他畢竟是經驗豐富的投手。」

林詔恩預計將於周四赴醫院進行MRI檢查，萬一無法即時歸隊，胡智為是否有可能回歸先發？林岳平表示，「他能先發當然對我們是幫助，但如果他能穩定吃下2到3局，我認為對球隊整體運作更有價值。」

他補充，目前的規劃是讓胡智為擔任「第二先發」的角色，「所以像周彥農、郭俊麟只要能撐穩4、5局就夠了，後面交給牛棚。」

但輪值仍需其他人選，林岳平坦言，「還是要再找一位可以開場的本土投手。」他笑了笑，隨後表示，「可能下一個目標會放在張宥謙身上。」

張宥謙剛滿19歲，是統一獅去年選秀第二輪指名的潛力新秀。餅總也坦言，如果林詔恩的恢復期拉長，讓張宥謙提前上來嘗試，是一個方向。

目前球隊傾向採取「雙先發」模式應戰，林岳平指出，假設兩個「Open醬（開場投手）各分擔一場先發，智爲這兩場就會在牛棚待命，「如果讓他直接先發，一旦撐不過5局，那整場比賽就會消耗大量牛棚。」這是球隊不希望看到的狀況，「現狀就是這樣，必須從二軍找尋其他可用之兵。

關鍵字： 統一獅胡智為輪值危機新秀投手教練團

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