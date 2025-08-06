樂天桃猿餐食「蒼蠅活蛆」惹議　職棒工會提三方會議改善

▲職棒球員工會聲明。（圖／職棒球員工會提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿爆發飲食風暴，中華職棒球員工會關注球員健康問題，特地發布聲明表達立場。職棒工會對樂天桃猿隊近期餐食衛生問題表達嚴正關切，強調食安與場地安全同等重要，直接關乎選手的健康權益。

桃猿繼4月被踢爆因裁撤廚師導致餐點品質，又被週刊爆料午餐出現蒼蠅、活蛆。對此，樂天球團回應，嚴正要求廠商加強食安，未來將不定期抽檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿隊已非首次發生伙食品質爭議，工會指出，選手在備戰過程中不應承擔任何餐食風險，這是最基本的職場安全保障。為此，工會已主動發起與聯盟、桃猿球團的三方會議，並提出短期、中期、長期的制度改進建議，包括即刻建立選手回報機制、標準化供餐品質規範以及建立跨隊監督制度。工會呼籲桃園市政府加強衛生查察，並表示將協助抽查，確保選手安全並重建信任。

球員工會聲明如下：



針對樂天桃猿隊近期再度發生餐食衛生事件，職棒工會表達最嚴正關切。食安與場地安全同等重要，皆是勞工基本權益，只要涉及選手健康，就沒有模糊空間。

本季至今，樂天桃猿隊伙食已非首次發生品質爭議，如今再現明確衛生異常，已對選手信賴產生實質衝擊。備戰過程中，不該讓選手承擔任何餐食風險，這是最基本的職場安全保障。

職棒工會感謝球團願意回應社會關注，也理解制度改善需有空間，但事件重演已顯示現行機制不足，工會將主動介入確保每位從業人員的安全不再受影響。

我們已正式發起與聯盟、桃猿球團的三方會議，並提出下列制度建議：

一、短期：即刻建立並落實選手回報與應變機制

二、中期：於本球季內完成供餐品質標準化規範

三、長期：於 2026 球季春訓前，建立跨隊一致的監督與查核制度

同時，我們也呼籲桃園市政府強化衛生查察，工會願視需要陪同抽查，協助釐清源頭、重建信任。保障安全，是工會與資方的共同責任；任何一次失守，都不應被視為容許的例外。