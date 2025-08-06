「悍將中學」五種口味男孩競爭校草　男神楊勇緯與阿諾開球助陣

▲「台灣大哥大XVlll悍將中學」。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日將於8月16日和17日登場，吸引了眾多球迷參與。進場即可獲得校園人氣卡盲包小卡，內含五位校草和二十三位校花的小卡，總共28款卡片等著大家來搜集。

競爭史上最激烈的校草票選也正式開跑！五種口味的男孩，誰能拿下悍將校草寶座？「特調系男孩」戴培峰強勢領銜，迎接「果昔系男孩」豊暐的挑戰，還有迷倒眾人的「咖啡系男孩」李東洺，以及去年加入悍將中學大家庭的「氣泡系男孩」張育成和「牛奶系男孩」張奕。最終誰能獲得校草頭銜，讓你的每一票決定勝負！

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現場的球迷可以透過悍將APP進行投票，支持你心目中的校草和校花。若無法親自前來，也可以在APP內參與票選，每一票都是關鍵。

此外，本次活動還特別邀請到台灣大哥大品牌代言人阿諾和柔道選手楊勇緯擔任開球嘉賓。阿諾將於16日的比賽前擔任開球嘉賓，而楊勇緯則於17日首次踏上大巨蛋開球，為悍將加油。

此外，第三屆校花選拔也不能少了一的一票，票選出你心目中代表的「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」五大校花！賽前舉辦「校花拍照會」23 位校花將分兩天與換上制服的大家見面拍照，8 月 13 日中午 12:00 至悍將 APP「點數兌換」專區扣除 920 點進行報名，每個會員帳號僅限兌換一張，活動如遇額滿，將提前截止報名，更多活動詳情，將於富邦悍將官方粉絲團陸續公布。