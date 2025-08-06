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大谷翔平重啟二刀流後打擊下滑？外媒點出真正隱憂

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著球季進入後半段，洛杉磯道奇隊在季初強勢領先後，火力陷入低潮，其中就包括陣中主砲、MVP大熱門大谷翔平。根據外媒《洛杉磯時報》分析，大谷自6月中旬重啟投球任務後，打擊表現出現明顯落差，揮空率大幅提升，被認為是目前最大隱憂之一。

數據顯示，大谷在球季前70場比賽（未投球階段）表現火燙，繳出打擊率0.297、OPS高達1.034，三振率僅24%。但自6月中起恢復「二刀流」後，近40場比賽打擊率下滑至0.230，OPS降至0.886，三振率更飆升至31%。

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這段期間的數據變化，清楚劃分出大谷本季的「前後兩階段」。隨著投手身分回歸、投球狀態提升，他的攻擊火力卻相對下滑。

儘管如此，大谷仍維持相當程度的火力，目前以38轟與舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打榜首。但近兩個月來，他在打擊區的威脅性已不若以往，最具代表性的數據變化就是飆升的三振率。

最直觀的解釋，外媒表示，或許是揮擊策略過於積極。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也曾指出，大谷有時似乎陷入一種「見球就揮」的模式，導致難以忍住壞球。

不過就整體賽季而言，大谷今年的出棒頻率其實低於去年，對壞球的揮擊比例也幾乎相同，而保送數仍維持高水準，目前累積71次四壞球，排名全聯盟第七。

真正的問題在於揮空率上升。身為衛冕MVP的大谷，現在超過三分之一的揮擊都未能擊中球，這也成為他打擊效率下降的主因之一。

報導中分析，這種狀況可能與他重新啟動「二刀流」後的身體負荷增加有關。不過大谷本人並未過度擔心，強調這些問題是可以修正的，並指出關鍵在於揮棒時的平衡與穩定性。

與貝茲（Mookie Betts）一樣，大谷翔平在長達一整個球季中，也常會出現起伏較大的高峰與低潮。 例如去年，他在8月份的打擊率僅0.235，OPS為0.886，但到了9月卻急起直追，單月打擊率高達0.393，OPS飆升至1.225，展現驚人的回溫能力。

如今，道奇正急需大谷再度上演類似的「賽季後段爆發」，來幫助球隊穩定進攻火力、力拚季後賽席次。然而，在他仍需持續進行投手調整、肩負「二刀流」重任的狀況下，是否能再次在9月掀起風暴，也成為道奇今年球季收官階段的最大變數之一。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊打擊表現揮空率二刀流

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