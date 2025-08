WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

▲U12世界盃中華隊 。(圖/棒協提供)

記者王真魚/綜合報導

2025年WBSC U-12世界盃棒球賽於上周日在台灣台南圓滿落幕,世界棒壘球總會(WBSC)也同步更新男子棒球世界排名。最新結果顯示,前九名隊伍排名維持不變,日本依然穩居世界第一,台灣排名也未變動,仍名列第2。

日本目前累積6980分,雖本屆U-12世界盃僅獲亞軍(275分),但仍成功取代2022年賽會第七名的138分,總積分大幅增加,進一步拉開與其他國家的差距。

台灣則以5127分穩居第二,美國則以4591分名列第三,並憑藉本屆奪冠、達成U-12世界盃三連霸的成就(本屆貢獻345分,取代原本2022年的冠軍積分)穩住前三地位。韓國與墨西哥分居第四與第五,同樣維持原有名次。

雖然中華隊小將本屆U-12世界盃未能奪牌,最終僅以殿軍作收,所獲得的世界排名積分有限,不過台灣在2023年底的世界12強賽中奪得冠軍,當時一舉進帳高達1380分,有效拉高整體積分,成為此次排名未被超越的重要關鍵。

排名上唯一變動為:澳洲與多明尼加共和國交換第10與第11名位置;德國則超越中國,攀升至第18名。

歐洲方面,捷克與德國分別在本屆U-12賽會取得第10與第11名,搭配在布拉格棒球週(Prague Baseball Week)與U-15歐洲錦標賽的出色表現,分別獲得236與235分,在2025年度積分榜中暫居第4與第5,僅次於美國、日本與韓國。

各洲排名概況如下:

• 亞洲:日本、台灣、韓國位居亞洲前三。

• 美洲:美國、墨西哥、委內瑞拉為該區前三強。

• 大洋洲:澳洲穩坐第10名,是大洋洲排名最高的球隊,關島與紐西蘭分別排在第32與第56位。

• 非洲:南非為該洲最高,名列第26名。

• 歐洲:荷蘭與義大利分別為世界第8與第14名;捷克則因U-12參賽加分,升至第15位,超過未晉級賽會的荷蘭與義大利。

WBSC預計將9月U-18世界盃棒球賽結束後,再次更新男子棒球世界排名,屆時可能出現更多名次變化。

