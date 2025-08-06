WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

▲U12世界盃中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年WBSC U-12世界盃棒球賽於上周日在台灣台南圓滿落幕，世界棒壘球總會（WBSC）也同步更新男子棒球世界排名。最新結果顯示，前九名隊伍排名維持不變，日本依然穩居世界第一，台灣排名也未變動，仍名列第2。

日本目前累積6980分，雖本屆U-12世界盃僅獲亞軍（275分），但仍成功取代2022年賽會第七名的138分，總積分大幅增加，進一步拉開與其他國家的差距。

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台灣則以5127分穩居第二，美國則以4591分名列第三，並憑藉本屆奪冠、達成U-12世界盃三連霸的成就（本屆貢獻345分，取代原本2022年的冠軍積分）穩住前三地位。韓國與墨西哥分居第四與第五，同樣維持原有名次。

雖然中華隊小將本屆U-12世界盃未能奪牌，最終僅以殿軍作收，所獲得的世界排名積分有限，不過台灣在2023年底的世界12強賽中奪得冠軍，當時一舉進帳高達1380分，有效拉高整體積分，成為此次排名未被超越的重要關鍵。

排名上唯一變動為：澳洲與多明尼加共和國交換第10與第11名位置；德國則超越中國，攀升至第18名。

歐洲方面，捷克與德國分別在本屆U-12賽會取得第10與第11名，搭配在布拉格棒球週（Prague Baseball Week）與U-15歐洲錦標賽的出色表現，分別獲得236與235分，在2025年度積分榜中暫居第4與第5，僅次於美國、日本與韓國。

各洲排名概況如下：

• 亞洲：日本、台灣、韓國位居亞洲前三。

• 美洲：美國、墨西哥、委內瑞拉為該區前三強。

• 大洋洲：澳洲穩坐第10名，是大洋洲排名最高的球隊，關島與紐西蘭分別排在第32與第56位。

• 非洲：南非為該洲最高，名列第26名。

• 歐洲：荷蘭與義大利分別為世界第8與第14名；捷克則因U-12參賽加分，升至第15位，超過未晉級賽會的荷蘭與義大利。

WBSC預計將9月U-18世界盃棒球賽結束後，再次更新男子棒球世界排名，屆時可能出現更多名次變化。