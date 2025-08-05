道奇貝茲連續16打數無安打　賽後15分鐘迅速離場未受訪

▲貝茲打擊持續低迷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇主力游擊手貝茲（Mookie Betts）近期陷入打擊低潮，今（5）日對紅雀之戰再度4打數無安打，賽後僅短短停留15分鐘便神情黯淡離開球場，面對主場球迷高喊聲援，他無力回應，持續低迷狀態。

Dodgers fans orchestrated an ovation for Mookie Betts in his first at bat tonight to show their support during his tough season pic.twitter.com/MfnxoMwE59 [廣告]請繼續往下閱讀... August 5, 2025

本場比賽貝茲擔任先發第2棒、游擊手，道奇最終以2比3不敵紅雀。貝茲4個打席分別擊出右外野飛球、游擊滾地球、1個遭判三振的爭議球與第9局的關鍵飛球出局，總計16打數連續無安打，打擊率跌至0.231，OPS僅剩.657，遠不及生涯平均水準。

STANDING OVATION FOR MOOKIE BETTS IN HIS FIRST AB BACK AT DODGER STADIUM??? pic.twitter.com/ohiDlxA3cS — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 5, 2025

儘管開場前全場球迷起立鼓掌，用滿場聲浪支持這位2018年美聯MVP，但貝茲仍難擺脫低潮，最後1打席在大谷翔平率先上壘後，他擊出右外野飛球，看似就要落地，卻被紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）精彩接殺，葬送可能的反攻機會。

Lars Nootbaar makes an UNBELIEVABLE catch in the 9th ???? pic.twitter.com/7H3QMYGpTX — MLB (@MLB) August 5, 2025

賽後僅過15分鐘，貝茲迅速淋浴、換裝，低著頭默默離開道奇球場，未對媒體發表談話，留下難掩落寞的身影。