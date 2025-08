道奇貝茲連續16打數無安打　賽後15分鐘迅速離場未受訪

▲貝茲打擊持續低迷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇主力游擊手貝茲(Mookie Betts)近期陷入打擊低潮,今(5)日對紅雀之戰再度4打數無安打,賽後僅短短停留15分鐘便神情黯淡離開球場,面對主場球迷高喊聲援,他無力回應,持續低迷狀態。

Dodgers fans orchestrated an ovation for Mookie Betts in his first at bat tonight to show their support during his tough season pic.twitter.com/MfnxoMwE59