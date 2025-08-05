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大谷翔平連4戰敲安「千安M3」　道奇1分差不敵紅雀

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇於5日（台灣時間）主場迎戰紅雀，9局下落後1分時，大谷翔平敲出本場首支安打，企圖帶動反攻，可惜最終留下殘壘，道奇以2比3飲恨。大谷全場4打數1安打，距離千安里程碑僅差3安打，吞下2次三振，連續4戰敲出安打，打擊率維持在.274。

紅雀2局上率先發動攻勢，溫恩（Masyn Winn）轟出陽春砲，打出本季第8轟先馳得點。道奇4局下以全壘打回應，弗里曼（Freddie Freeman）轟出本季第13發全壘打，一棒扳平比數，雙方形成1比1平手。

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道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局，被敲3支安打、其中包含1發全壘打，失1分，送出7次三振與2次保送，繳出優質先發內容，無奈未獲火力支援，與勝敗無關。紅雀先發葛雷（Sonny Gray）表現同樣亮眼，主投7局僅被擊出1發全壘打失1分，送出8次三振。

道奇換投後立刻遭狙擊，第8局上第二任投手班達（Anthony Banda）被赫雷拉（Iván Herrera）轟出超前陽春砲。8局下，道奇靠赫南德茲（Teoscar Hernández）掃出二壘安打，隨後帕黑斯（Andy Pages）擊出滾地球送回跑者，再度扳平比數。

第9局上，道奇牛棚再度失守，史都華（Brock Stewart）被敲出兩支安打，紅雀攻佔一、三壘，波索（Yohel Pozo）代打建功，擊出適時安打攻下超前分。

9局下，紅雀派出終結者羅米洛（JoJo Romero）關門，大谷翔平首棒掃出安打，隨後努特巴爾（Lars Nootbaar）美技沒收落點巧妙的飛球，大谷差點回壘不及。羅米洛隨後穩住陣腳，接連解決貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），雖然保送史密斯（Will Smith），但最後以飛球解決蒙西（Max Muncy），幫助紅雀以1分差驚險奪勝。

關鍵字： 棒球大谷翔平道奇紅雀比賽

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