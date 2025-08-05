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領航猿30日主場迎戰B.League滋賀湖泊　對決旅日天才游艾喆

▲▼滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽；盧峻翔、伯朗、游艾喆。（圖／領航猿提供）

▲滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿持續擴展國際視野，全力備戰即將到來的（EASL）東亞超級聯賽，今夏正式啟動「臺日交流計畫」，首度與日本B.LEAGUE B1級隊伍——滋賀湖泊籃球隊展開跨國合作。

本次賽事領航猿將以完整陣容出戰，由年度洋將伯朗與年度MVP盧峻翔為首，帶領飛行部隊在休賽季開啟亞洲試煉，透過臺日兩地的移地訓練與友誼賽，深化實戰經驗，為新賽季注入更多國際能量。

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▲▼滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽；盧峻翔、伯朗、游艾喆。（圖／領航猿提供）

▲▼滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽；盧峻翔、伯朗、游艾喆。（圖／領航猿提供）

首場臺灣主場對決將於8月30日（六）下午13:00在南山中學體育館登場，本場賽事全面開放球迷入場觀賽，門票將自8月6日中午12:00起於ibon售票系統開賣。凡購票入場球迷皆可獲得限定「滋賀湖泊 x 領航猿」臺日交流賽紀念毛巾，作為雙方首度合作象徵，目標為球迷帶來跨國聯盟的精彩對戰體驗！

滋賀湖泊為日本B聯盟B1所屬球隊，陣中擁有臺灣新生代高人氣新星游艾喆，去年他以亞洲外援身份加盟，正向鮮明的形象與具備觀賞性的球風，在臺灣與日本兩地獲得高度關注，新秀賽季即獲得34場先發出賽機會，多場優異的發揮逐漸證明自己的身手，也成功在休賽季獲得球隊續約。

▲▼滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽；盧峻翔、伯朗、游艾喆。（圖／領航猿提供）

▲效力滋賀湖泊的旅日球星游艾喆。（圖／領航猿提供）

本次交流賽為游艾喆加盟滋賀湖泊後首度代表母隊在臺灣公開出賽，將正面迎戰同為控球後衛的白曜誠、陳力生；202公分的20歲長人長谷川比源為日本未來重點培育的本土球員，更在今年NBA發展聯盟G League選秀會上，在第10順位被紐約尼克所屬發展聯盟球隊選中，顯現出高度潛力，並在甫結束的第44屆威廉瓊斯盃代表日本隊來臺參賽，與中華藍/白隊的關達祐、林正、李家慷曾正面交手，此次交流賽將再度碰頭，預計也會為本次交流賽點燃激戰火花。

▲▼滋賀湖泊x桃園璞園領航猿交流賽；盧峻翔、伯朗、游艾喆。（圖／領航猿提供）

▲領航猿MVP盧峻翔。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿滋賀湖泊游艾喆

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