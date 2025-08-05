成都世運會7日開幕　蹼泳黃渼茜攜手武術孫家閎掌旗

▲2025年世界運動會，中華代表團掌旗官孫家閎。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年成都世界運動會將於本(8)月7日晚間8點舉行開幕典禮，教育部體育署鄭世忠署長今（5）日公布開幕式掌旗官名單，由水中運動蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎共同擔綱。

鄭世忠署長表示，黃渼茜選手是2023年亞洲蹼泳錦標賽50雙蹼金牌、100雙蹼銅牌與2024年世界蹼泳錦標賽50雙蹼金牌；孫家閎選手於2年前的成都世大運勇奪太極拳金牌、太極劍銀牌佳績，本次賽事期待我國代表隊選手能再創佳績，為自己及國家爭取最高榮耀。

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女子掌旗官黃渼茜表示：「非常榮幸能擔任世運會開幕典禮的掌旗官，謝謝教育部體育署給我這個機會。這是我第一次參加世界運動會，能手握這面承載著選手們努力與夢想的旗幟，對我來說意義非凡。我會帶著自信與感謝，好好揮舞這面旗子的。」

▲2025年世界運動會，中華代表團掌旗官黃渼茜。（圖／體育署提供）

男子掌旗官孫家閎說：「成都是我在2023年世大運奪得金牌的地方，也是夢想開始發光的起點。而今將以掌旗手的身分重返這座城市，彷彿命運悄然安排。能登上世界運動會的舞臺，並肩負掌旗之責，是個人榮耀，更是一份期待，讓更多人看見武術的力量與美感，我將懷抱著感謝與敬意前行，不負此刻所站的位置。」

本屆世界運動會中華代表團共派出120名選手，參與14個運動種類，目前參賽選手已陸續抵達成都，並利用賽前練習時間調整狀態，適應場地，中華健兒們已蓄勢待發，十分期待上場與各國好手切磋，必將全力以赴，為國爭光。