費城人隊史最速40轟　舒瓦伯炸裂雙響含大滿貫！

▲舒瓦伯敲出雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人主砲舒瓦伯(Kyle Schwarber)今(5)日再度火力全開,單場雙響砲狂掃6打點,包含關鍵的40轟大滿貫,不僅率隊以13比3大勝金鶯,更寫下隊史最快40轟紀錄,MVP呼聲高漲。

此役原本由新同學貝德(Harrison Bader)搶先成為焦點,他在第6局轟出加盟以來首支全壘打,助費城人突破3比3僵局。

Harrison Bader, Welcome to Philadelphia! pic.twitter.com/BO56VUQYqF

但短短數分鐘後,舒瓦伯強勢接管舞台,同局敲出本場第2轟,1發豪邁的大滿貫炮,將該局攻勢推至8分高潮,一舉拉開比數。

這是舒瓦伯本季第3場單場雙響砲,目前累積40轟、98打點,以2轟之差領先大谷翔平,坐穩國聯全壘打王,同時緊追全聯盟領頭羊羅利(Cal Raleigh)的42轟。

值得一提的是,舒瓦伯僅用112場比賽就達成40轟,成為隊史最快達標者,正式打破霍華德(Ryan Howard)於2006年創下的114場隊史紀錄。

費城人全場火力傾瀉,掃出本季單場新高6轟,包含哈波(Bryce Harper)首局陽春炮、索沙(Edmundo Sosa)與威爾森(Weston Wilson)在第8局的連續開轟,加上舒瓦伯的雙響砲,徹底擊潰金鶯。

Bryce Harper’s 17th home run of the season pic.twitter.com/L2mpXbHppq

Edmundo Sosa, you are so beautiful to me pic.twitter.com/s5BzjflVnl