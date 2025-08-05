費城人隊史最速40轟　舒瓦伯炸裂雙響含大滿貫！

▲舒瓦伯敲出雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人主砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）今（5）日再度火力全開，單場雙響砲狂掃6打點，包含關鍵的40轟大滿貫，不僅率隊以13比3大勝金鶯，更寫下隊史最快40轟紀錄，MVP呼聲高漲。

此役原本由新同學貝德（Harrison Bader）搶先成為焦點，他在第6局轟出加盟以來首支全壘打，助費城人突破3比3僵局。

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但短短數分鐘後，舒瓦伯強勢接管舞台，同局敲出本場第2轟，1發豪邁的大滿貫炮，將該局攻勢推至8分高潮，一舉拉開比數。

KYLE SCHWARBER GRAND SLAM



2 HR tonight. 40 HR this season. pic.twitter.com/vWgiSesQdy — MLB (@MLB) August 5, 2025

這是舒瓦伯本季第3場單場雙響砲，目前累積40轟、98打點，以2轟之差領先大谷翔平，坐穩國聯全壘打王，同時緊追全聯盟領頭羊羅利（Cal Raleigh）的42轟。

值得一提的是，舒瓦伯僅用112場比賽就達成40轟，成為隊史最快達標者，正式打破霍華德（Ryan Howard）於2006年創下的114場隊史紀錄。

費城人全場火力傾瀉，掃出本季單場新高6轟，包含哈波（Bryce Harper）首局陽春炮、索沙（Edmundo Sosa）與威爾森（Weston Wilson）在第8局的連續開轟，加上舒瓦伯的雙響砲，徹底擊潰金鶯。

Bryce Harper’s 17th home run of the season pic.twitter.com/L2mpXbHppq — John Foley (@2008Philz) August 4, 2025

Edmundo Sosa, you are so beautiful to me pic.twitter.com/s5BzjflVnl — ger (@gerawaycar) August 5, 2025