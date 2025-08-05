別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

▲勇士老闆拉卡柏仍視庫明加為重要資產，拒絕低價交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灣區前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）與勇士的續約談判陷入僵局，傳出國王與太陽都曾提出「先簽後換」的報價，最終皆無疾而終。根據《San Francisco Standard》資深記者川上提姆（Tim Kawakami）的最新消息，灣區軍團確定今夏不會交易這位22歲潛力新星。

川上提姆本周撰文指出，他從一位勇士內部人士處獲得消息，「庫明加今夏不會被交易，開季仍會是勇士的一員。」目前這位22歲前鋒只剩兩個選項，簽下勇士提出的2年4500萬美元續約，或接受1年790萬美元的合格報價，待明年恢復自由身。

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▲國王曾開出蒙克與2030年首輪籤換庫明加，但勇士並未接受。（圖／達志影像／美聯社）

這個休賽季曾傳出包括國王、太陽等隊有意透過「先簽後換」方式網羅庫明加，其中國王更提出射手蒙克（Malik Monk）與2030年首輪籤（樂透保護）的報價。不過據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）報導，勇士高層對該方案並不買單，近期更打算結束所有相關談判。

據了解，勇士管理階層對交易庫明加從未熱衷，老闆拉卡柏（Joe Lacob）態度明確，他仍是庫明加的「支持者」，若無法獲得相當價值的回報，球隊寧願等他成長，也不願輕易放手。