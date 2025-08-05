馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

記者游郁香／綜合報導

馬刺今（5）日正式與後場主控福克斯（De’Aaron Fox）完成4年2.29億美元（68.4億台幣）頂薪續約，合約無球員選項，他至少將留隊至2029-30賽季，與「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）共組雙星核心，展開重建藍圖。

福克斯在今年2月交易截止日前自國王轉戰馬刺，這筆交易由他與經紀人保羅（Rich Paul）主導，成功落腳「免稅」的德州後，也為長期續約鋪路。他與溫班亞瑪上季雖僅合體5場，已培養出良好默契，被視為球隊未來重建基石。

馬刺今年選進榜眼哈波（Dylan Harper），加上去年的樂透新秀卡索（Stephon Castle），與福克斯組成充滿潛力的後場鐵三角，搭配溫班亞瑪領軍的內線，年輕核心逐漸成形。

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▲馬刺與新主控福克斯完成頂薪續約。（圖／翻攝自X／San Antonio Spurs）

福克斯上季在國王與馬刺合計出賽62場，繳出場均23.5分、6.3助攻、4.8籃板，去年11月對灰狼曾飆出60分，締造國王隊史紀錄。他今年3月因左手小指肌腱動刀報銷，該傷源自去年訓練營，但他整季仍帶傷上陣。

福克斯自2017年進入聯盟以來，累積逾10000分、3000助攻與700抄截，與哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）並列為聯盟「唯四」；他也與唐西奇（Luka Doncic）為僅有連6季場均至少20分、5助攻、1抄截的球員，證明其穩定貢獻與全能身手。