大谷翔平打頭陣更有威脅　官網記者數據力挺固定首棒

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊近來針對打線調整持續進行測試，原本擔任第一棒的大谷翔平，一度與貝茲（Mookie Betts）對調順序。不過根據美媒分析，大谷在第一棒的表現遠勝於貝茲，道奇隊記者索尼亞・陳（Sonja Chen）主張應讓大谷固定擔任首棒。

貝茲自7月20日至8月2日期間共擔任10場比賽的第一棒，僅繳出打擊率.190、無全壘打的成績，期間道奇戰績為5勝5敗；相較之下，大谷在相同場次擔任第二棒，打出.244打擊率、4轟與9打點，儘管略低於本季整體打擊率.274，但攻擊效率仍高。

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因此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於8月4日對坦帕灣光芒之戰，將打序調回大谷一棒、貝茲二棒，結果球隊以3比0獲勝。大谷此役敲出2安並獲得2次保送與2次盜壘，展現全能身手。羅伯斯賽後表示，會依照短期表現持續調整打線，「這場比賽的打序，是當下最好的選擇。」

根據道奇隊記者索尼亞・陳（Sonja Chen）報導，大谷在第一棒的OPS達.983，為所有出賽超過200打席的大聯盟球員之冠。她強調，在球隊打線表現起伏的狀況下，大谷的穩定性是不可或缺的。

相較之下，貝茲的低迷成為隱憂，OPS僅.663，創下他大聯盟生涯最低紀錄，也幾乎墊底於道奇隊中。羅伯斯坦言，若表現未見起色，未來可能會將貝茲調整至更後段的打序。

道奇將從8月4日開始在主場對戰紅雀隊，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發登場。