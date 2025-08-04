啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

▲南韓啦啦隊女神河智媛與禹洙漢。（圖／翻攝自河智媛、禹洙漢IG）

記者游郁香／綜合報導

台中市豐原區今（4）日驚傳命案，MUGEN無限夢想娛樂經紀負責人詹智能在超商內遭砍身亡，他公司旗下擁有南韓啦啦隊女神河智媛、禹洙漢，作為合作夥伴的協奏曲文創股份有限公司，下午也發出正式聲明，對詹智能不幸辭世表達「震驚與哀痛」。

協奏曲文創股份有限公司負責人高偉凱發出聲明指出，「關於河智媛、禹洙漢後續相關事宜，本公司將秉持合作責任與承諾，妥善安排，球隊也會持續關心及安排必要協助。」

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▲性騷女員工、簽下南韓啦啦隊女神河智媛經紀約的老闆詹智能遭砍殺亡。（圖／記者白珈陽攝）

現年57歲的詹智能，是無限夢想娛樂經紀的負責人，曾簽下南韓人氣啦啦隊女神河智媛與禹洙漢，詹智能先前捲入性騷擾爭議，卻在今日無預警被砍殺，消息震驚各界。

河智媛與禹洙漢所屬球隊樂天桃猿強調，與無限夢想公司無直接合作關係，但會密切關注兩位啦啦隊成員的狀況。

命案發生後，41歲黃姓男子主動前往派出所自首，警方目前已著手偵辦相關案情，詳細動機與背景仍待釐清。

協奏曲文創股份有限公司聲明如下：

本公司合作夥伴「無限夢想股份有限公司」詹總經理於今日不幸辭世，本公司深感震驚與哀痛，謹向其家屬致以最深切的哀悼與慰問。

關於河智媛、禹洙漢後續相關事宜，本公司將秉持合作責任與承諾，妥善安排，球隊也會持續關心及安排必要協助。

特此公告，敬祈 各界垂念。

協奏曲文創股份有限公司

負責人 高偉凱