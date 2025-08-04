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前MVP恩比德膝蓋快撐不住？　「相信過程」七六人冠軍夢蒙陰影

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德膝蓋傷勢不斷，健康狀態成了大隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

費城七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）的健康再度成為關注焦點，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）披露，聯盟內部對這位前MVP的膝蓋狀態「有真實且持續的擔憂」。儘管費城方面試圖淡化，但圈內消息稱「情況不妙」，讓七六人的冠軍藍圖蒙上一層陰影。

現年31歲的恩比德，2024年2月再度撕裂左膝半月板，這是他自2017年來第2度傷及同部位。當時他迅速動刀，短暫復出後出征巴黎奧運，擔任美國隊先發中鋒，看似恢復良好，但整個2024-25賽季仍不斷因傷缺陣，最終僅出賽19場，2月就被球隊提前關機。

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恩比德甚至坦言可能還需再次手術，傳出曾嘗試「Kobe式」治療法，但效果不彰。消息人士指出，費城高層早於上季就對其出勤率感到挫折，如今他未來3年合約仍有高達1.876億美元，球團恐怕又得開始為「無主力中鋒」的局面提前準備。

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲膝傷困擾不止，恩比德與七六人雙方可能迎來艱難抉擇時刻。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，恩比德場上依舊展現宰制力，但每次重摔、每次緩慢起身，對球迷與球隊來說都已成為心驚時刻。若他能維持健康，七六人依舊是爭冠勁旅；但若膝傷再度復發，不只斷送爭冠希望，也將影響他作為世代頂尖長人的歷史定位。

「相信過程（Trust the Process）」曾是費城的信仰口號，如今面對恩比德一再出現傷病的挑戰，這種信念是否還值得堅持，恐怕也進入倒數計時。

關鍵字： 籃球NBA費城七六人Joel Embiid恩比德

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