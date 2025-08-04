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莊陳仲敖長中繼5局封鎖對手！　「龍仔」連續4場敲安手感火燙

▲效力運動家2A的台灣好手莊陳仲敖。（圖／取自球隊官網）

▲效力運動家2A的台灣好手莊陳仲敖。（圖／取自球隊官網）

記者胡冠辰／綜合報導

旅美台灣投手莊陳仲敖今日於美國職棒2A賽場展現壓制力，擔任中繼投手上場後，力繳5局無失分的精采表現，幫助奧克蘭運動家2A密德蘭尋礦獵犬（Midland RockHounds）與道奇2A纏鬥到延長賽，儘管最終球隊0比1吞敗，但他出色表現仍令人刮目相看。

本場比賽獵犬由左投新秀賈普（Gage Jump）掛帥先發，面對前9名打者全數解決，繳出完美開局；隨後莊陳仲敖於第4局接替登板，開場同樣氣勢如虹，連續解決6名打者，與賈普聯手前5局未讓對方有任何攻勢。

第6局開始道奇2A終於打破沉默，敲出2支安打攻佔得點圈，形成得分威脅，但莊陳及時穩住陣腳化解危機；第七局雖然面臨滿壘壓力，莊陳依舊冷靜應對，成功讓對方無功而返，隨後他於第8局再度上場也順利投出3上3下，為這次中繼畫下完美句點。

莊陳仲敖本場總計投69球，其中44球為好球，被擊出4支安打、送出1次三振與1次保送，未失任何分數，防禦率降至4.18，近期狀態火熱，近4次登板共投17局僅失2分，並送出13次三振，展現穩定度與壓制力兼具的好身手。

另一方面，小熊3A愛荷華小熊（Iowa Cubs）強打、有意代表台灣參加明年世界棒球經典賽的龍（Jonathon Long），今日面對海盜3A的比賽中擔任先發，第5打席敲出安打，連續4場比賽有安打演出，近期狀態同樣火燙，近8場比賽中有7場敲安，打擊率三圍來到.311/.399/.497，火力持續穩定輸出。

關鍵字： 莊陳仲敖龍仔

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