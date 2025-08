莊陳仲敖長中繼5局封鎖對手！　「龍仔」連續4場敲安手感火燙

▲效力運動家2A的台灣好手莊陳仲敖。(圖/取自球隊官網)



記者胡冠辰/綜合報導

旅美台灣投手莊陳仲敖今日於美國職棒2A賽場展現壓制力,擔任中繼投手上場後,力繳5局無失分的精采表現,幫助奧克蘭運動家2A密德蘭尋礦獵犬(Midland RockHounds)與道奇2A纏鬥到延長賽,儘管最終球隊0比1吞敗,但他出色表現仍令人刮目相看。

Short outing, big impact from the @Athletics No. 2⃣ prospect.



Gage Jump: 3.0 IP | 0 H | 2 K pic.twitter.com/chbVBEirpj