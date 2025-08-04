洋基遭馬林魚橫掃陷低潮　布恩坦言像世界在燃燒：我們需要找到節奏

▲葛里遜（Trent Grisham）開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基本週在邁阿密3連戰全敗，不僅創下隊史首度遭馬林魚橫掃的紀錄，也讓近況低迷的戰績再度蒙上一層陰影；賽後總教練布恩（Aaron Boone）直言：「感覺就像世界都在燃燒。」

這支一度在美聯東區領先7場勝差的強權球隊，如今深陷低潮。除了場內表現飽受批評，連兩位隊史傳奇球星基特（Derek Jeter）與「A-ROD」也罕見在FOX轉播中點名批評，指出球隊「失誤太多」、「缺乏責任感」且「先發投手戰力可能不足」。

洋基此次邁阿密三連戰分別以12比13、0比2與3比7敗北收場，首戰輸球尤為痛心，球隊3度領先卻3度被追平甚至逆轉，4名交易截止日前的新援雖然出賽，卻無法扭轉劣勢。

The New York Yankees have a winning all-time record vs every MLB franchise ... except ONE:



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第2戰打線集體熄火，最後14名打者連續出局，今日最終戰洋基派出剛從傷兵名單歸隊的2023年美聯新人王希爾（Luis Gil）先發，他僅投3.1局被敲5安失5分退場，復出首戰表現不甚理想。

「我並沒有像自己期望的那樣掌控比賽節奏，」希爾賽後透過翻譯表示，「但這是自去年十月以來的首次大聯盟先發，我相信我們會逐步調整並持續努力。」

而後援投手希德里克（Brent Headrick）也未能止血，他在4局下半被馬林魚全明星史托沃斯（Kyle Stowers）敲出一發3分炮；條紋軍進攻端僅靠葛里遜（Trent Grisham）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）開轟奪下3分。

Kyle Stowers hits a three-run home run (25) in the fourth inning as the Miami Marlins defeated the New York Yankees 7-3 at LoanDepot Park in Miami.#MarlinsBeisbol

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對於球隊近期表現，布恩接著表示：「我覺得我們具備成為非常優秀球隊的條件，但顯然我們還未能穩定展現出來，現在是我們面對考驗的時刻，」他補充，目前球隊的表現「平庸」，而且這樣的狀況「已經持續了數個月，而非數週」。

儘管核心打者賈吉（Aaron Judge）將於下週客場對遊騎兵的比賽復出，球隊仍急需找回節奏，「時間已晚，但絕對還不算太晚，我相信我們會整頓好狀況，但在我們做到之前，這一切都是空談，」布恩語帶堅定的說。

儘管戰績陷入困境，球員們依然選擇正向面對，外野手貝林傑（Cody Bellinger）表示：「我們每個人都對自己有很高的期待，但現在顯然沒有達到，我對這群隊友仍有完全的信心，我們有很多天賦異稟的選手，最後我們只需要打得更好。」

Jazz Chisholm Jr. homers back in Miami to cut the Yankees deficit. pic.twitter.com/Qw2cG5SyoE — MLB (@MLB) August 3, 2025

菜鳥捕手萊斯（Ben Rice）亦提及：「我不會說我們有什麼擔憂，但一點緊迫感對我們來說應該是有幫助的，隨著賽季進入更深階段，我們終究要加快腳步。」

萊斯受訪時，最後回憶起球隊5月28日在安那罕橫掃天使、戰績達35勝20敗、領先美聯東區7場的光景：「那時我們的打擊與投手表現總是同步，這導致了很多勝利，我們現在得重新找回那個節奏。」