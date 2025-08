洋基遭馬林魚橫掃陷低潮　布恩坦言像世界在燃燒：我們需要找到節奏

▲葛里遜(Trent Grisham)開轟。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

美東豪門紐約洋基本週在邁阿密3連戰全敗,不僅創下隊史首度遭馬林魚橫掃的紀錄,也讓近況低迷的戰績再度蒙上一層陰影;賽後總教練布恩(Aaron Boone)直言:「感覺就像世界都在燃燒。」

這支一度在美聯東區領先7場勝差的強權球隊,如今深陷低潮。除了場內表現飽受批評,連兩位隊史傳奇球星基特(Derek Jeter)與「A-ROD」也罕見在FOX轉播中點名批評,指出球隊「失誤太多」、「缺乏責任感」且「先發投手戰力可能不足」。

洋基此次邁阿密三連戰分別以12比13、0比2與3比7敗北收場,首戰輸球尤為痛心,球隊3度領先卻3度被追平甚至逆轉,4名交易截止日前的新援雖然出賽,卻無法扭轉劣勢。

The New York Yankees have a winning all-time record vs every MLB franchise ... except ONE:



THE MIAMI MARLINS pic.twitter.com/f4r6KKQ0Ze — Hard Rock Bet (@HardRockBet) August 3, 2025

第2戰打線集體熄火,最後14名打者連續出局,今日最終戰洋基派出剛從傷兵名單歸隊的2023年美聯新人王希爾(Luis Gil)先發,他僅投3.1局被敲5安失5分退場,復出首戰表現不甚理想。

「我並沒有像自己期望的那樣掌控比賽節奏,」希爾賽後透過翻譯表示,「但這是自去年十月以來的首次大聯盟先發,我相信我們會逐步調整並持續努力。」

而後援投手希德里克(Brent Headrick)也未能止血,他在4局下半被馬林魚全明星史托沃斯(Kyle Stowers)敲出一發3分炮;條紋軍進攻端僅靠葛里遜(Trent Grisham)與奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)開轟奪下3分。

Kyle Stowers hits a three-run home run (25) in the fourth inning as the Miami Marlins defeated the New York Yankees 7-3 at LoanDepot Park in Miami.#MarlinsBeisbol

pic.twitter.com/3oor8UH4CP — Rockford Maverick (@RockfordMav) August 4, 2025

對於球隊近期表現,布恩接著表示:「我覺得我們具備成為非常優秀球隊的條件,但顯然我們還未能穩定展現出來,現在是我們面對考驗的時刻,」他補充,目前球隊的表現「平庸」,而且這樣的狀況「已經持續了數個月,而非數週」。

儘管核心打者賈吉(Aaron Judge)將於下週客場對遊騎兵的比賽復出,球隊仍急需找回節奏,「時間已晚,但絕對還不算太晚,我相信我們會整頓好狀況,但在我們做到之前,這一切都是空談,」布恩語帶堅定的說。

儘管戰績陷入困境,球員們依然選擇正向面對,外野手貝林傑(Cody Bellinger)表示:「我們每個人都對自己有很高的期待,但現在顯然沒有達到,我對這群隊友仍有完全的信心,我們有很多天賦異稟的選手,最後我們只需要打得更好。」

Jazz Chisholm Jr. homers back in Miami to cut the Yankees deficit. pic.twitter.com/Qw2cG5SyoE — MLB (@MLB) August 3, 2025

菜鳥捕手萊斯(Ben Rice)亦提及:「我不會說我們有什麼擔憂,但一點緊迫感對我們來說應該是有幫助的,隨著賽季進入更深階段,我們終究要加快腳步。」

萊斯受訪時,最後回憶起球隊5月28日在安那罕橫掃天使、戰績達35勝20敗、領先美聯東區7場的光景:「那時我們的打擊與投手表現總是同步,這導致了很多勝利,我們現在得重新找回那個節奏。」