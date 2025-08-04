誤會了！詹皇早視訊祝賀唐西奇續約　湖人新老闆參與談判一起慶祝

▲金童唐西奇與湖人續約3年，多名隊友現身記者會，但天王詹姆斯並未出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人正式與「金童」唐西奇（Luka Doncic）完成3年頂薪續約，總值1.65億美元，宣告球隊進入全新時代。儘管天王詹姆斯（LeBron James）出席記者會，但據名記史坦（Marc Stein）透露，詹皇當天早上特別透過FaceTime聯繫唐西奇親自祝賀。

唐西奇在續約記者會現場與多位隊友合影，包括新加入的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）、八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等人，並一同飛往拉斯維加斯欣賞後街男孩（Backstreet Boys）演唱會慶祝。

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引人關注的是，天王詹姆斯與兒子布朗尼（Bronny James）並未出席，外界揣測詹皇缺席是否意味他在隊內「地位動搖」，他今夏執行了球員選項，與湖人的合約進入最後一年，雙方並未洽談續約。

▲唐西奇3年1.65億美元續留湖人，成為新一代建隊核心。（圖／翻攝自X／Luka Doncic）

不過名記史坦披露，詹姆斯當天早上就透過FaceTime與唐西奇連線，親自祝賀他完成續約。儘管湖人已逐漸將建隊重心從詹皇轉向唐西奇，兩人始終維持良好關係、彼此欣賞。

Lakers Team Bonding with the Backstreet Boys post Luka contract extension ????



Pictured:

JJ

Gabe

Maxi

Luka

Vando

Adou

Rui

Jaxson

Rob

Jeanie pic.twitter.com/KBCbwmBkMr — NBALakersReport (@NBALakersReport) August 3, 2025

唐西奇成長過程便視詹姆斯為偶像，消息人士指出，「Luka熱愛與詹姆斯並肩作戰，並從他身上學到很多。他對詹姆斯抱持最高敬意，也認為能與他同隊是種榮幸。」

值得注意的是，湖人新老闆華特（Mark Walter）也親自參與續約談判。雖然他尚未正式接掌巴斯家族手中大權，但早已與唐西奇進行數次會面，並在記者會上被總管佩林卡（Rob Pelinka）與唐西奇點名致謝。

華特被形容為「唐西奇的超級粉絲」，不僅積極參與談判，也與球隊高層、球員同行至拉斯維加斯慶祝續約成功。

▲詹姆斯未現身續約記者會，透過FaceTime祝賀唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）