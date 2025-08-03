運動雲

>

沒看球在哪積極跑壘搶下致勝分　張育成：MVP應該要給永勤

▲ 張育成、李吳永勤 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 張育成賽後訪問開頭第一句話就說：「怎麼不是永勤！」 （圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將今（3日）面對統一獅，靠著張育成關鍵安打，加上林佳緯守備失誤以及張育成積極跑壘，終場富邦2：1逆轉擊敗統一，李吳永勤奪下生涯首勝，賽後拿下單場MVP的張育成直說：「這座MVP應該要給永勤。」

張育成賽後訪問開頭第一句話就說：「怎麼不是永勤！」談到關鍵的8局下，他表示：「當下在一壘，我是超前分，不管球打到哪裡，我都要衝回來，我有看到三壘指導教練，但我只是盡全力衝而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練陳金鋒說：「當下2出局，打出去育成就跑，這點做得很好，因為不知道對方會怎樣，如果一個失誤，積極跑壘就能跑回來。」 「不知道球飛到哪，我不知道有沒有機會接到，沒看到那顆飛球。」

8局下2出局一三壘有人，戴培峰敲出中外野飛球，中外野手林佳緯面對這顆高飛必死球，雖然已經站定位，但仍然漏接，張育成表示，自己不知到飛球飛到哪，也不確定有沒有機會接到，「這要問當事人。」

陳金鋒沒有明確回應這是不是必死球，他表示，戴培峰那個打席把球打得很強，林佳緯有先頓了一下才往後跑。

李吳永勤此戰8局登板，壓制統一打線，張育成說：「MVP應該是他，他遇到中心打線，還把對方壓制住，如果沒有他守住，今天能不能贏還不知道。」

關鍵字： 棒球張育成富邦悍將MVP永勤

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

熱門新聞

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

2中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4鄧愷威挨轟交學費！3.1局失5分退場

5美國連3年闖決賽！台灣只能打銅牌戰

最新新聞

1搶下致勝分　張育成：MVP要給永勤

2海神延攬南韓KBL最佳5人凱帝

3林佳緯關鍵失誤失分！ 獅全年第一遭兄弟超車

4平野惠一精準調度奏效　肯定眾將表現

5兄弟大巨蛋創週日票房新高！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

富邦三本柱化身OL熱舞　網友暴動：我要上班！

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366