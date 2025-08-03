沒看球在哪積極跑壘搶下致勝分　張育成：MVP應該要給永勤

▲ 張育成賽後訪問開頭第一句話就說：「怎麼不是永勤！」 （圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將今（3日）面對統一獅，靠著張育成關鍵安打，加上林佳緯守備失誤以及張育成積極跑壘，終場富邦2：1逆轉擊敗統一，李吳永勤奪下生涯首勝，賽後拿下單場MVP的張育成直說：「這座MVP應該要給永勤。」

張育成賽後訪問開頭第一句話就說：「怎麼不是永勤！」談到關鍵的8局下，他表示：「當下在一壘，我是超前分，不管球打到哪裡，我都要衝回來，我有看到三壘指導教練，但我只是盡全力衝而已。」

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總教練陳金鋒說：「當下2出局，打出去育成就跑，這點做得很好，因為不知道對方會怎樣，如果一個失誤，積極跑壘就能跑回來。」 「不知道球飛到哪，我不知道有沒有機會接到，沒看到那顆飛球。」

8局下2出局一三壘有人，戴培峰敲出中外野飛球，中外野手林佳緯面對這顆高飛必死球，雖然已經站定位，但仍然漏接，張育成表示，自己不知到飛球飛到哪，也不確定有沒有機會接到，「這要問當事人。」

陳金鋒沒有明確回應這是不是必死球，他表示，戴培峰那個打席把球打得很強，林佳緯有先頓了一下才往後跑。

李吳永勤此戰8局登板，壓制統一打線，張育成說：「MVP應該是他，他遇到中心打線，還把對方壓制住，如果沒有他守住，今天能不能贏還不知道。」