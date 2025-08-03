曾峻岳傷癒復出首戰150火球飆2K　陳金鋒：接近之前3分之2

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／新北報導

富邦悍將終結者曾峻岳傷癒復出，昨（2日）終於回到一軍出賽，在9局登板面對統一獅，送出2次三振，最快球速150公里，表現可圈可點，總教練陳金鋒說：「狀況接近之前大概3分之2，比賽感覺還沒這麼好。」

5月時曾峻岳因膝蓋不適下二軍，在二軍練習時拉傷，導致他直到現在才又回到一軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天是他傷癒復出首戰，一登板就三振當天有全壘打的陳重羽，不過保送了9棒陳聖平，三振林佳緯之後，又被陳傑憲敲安打，所幸最終解決林安可，沒有丟分。

談到曾峻岳狀況，陳金鋒說：「還可以，還需要一點調整，狀況接近之前3分之2，只是比賽感覺還沒那麼好，現在讓他慢慢找回感覺。」

除了曾峻岳外，昨天富邦安排菜鳥王偉軒生涯初登板，陳金鋒說：「表現還可以，第一場而已還沒辦法評斷太多，但至少可以把球丟在好的位子，沒有偏移。」

昨天王偉軒8局登板，面對首名打者就是陳傑憲，接著還對上林安可、蘇智傑、潘傑楷等中心棒次，一上場就被敲2安打，最終失1分。讓菜鳥初登板迎戰對方中心棒次，陳金鋒說：「站在這裡就一定會遇到這樣的對手，要知道這裡跟二軍不一樣，讓他知道自己怎麼調整，昨天看起來有點緊張，第一場難免放不開。」