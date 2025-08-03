運動雲

>

曾峻岳傷癒復出首戰150火球飆2K　陳金鋒：接近之前3分之2

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／新北報導

富邦悍將終結者曾峻岳傷癒復出，昨（2日）終於回到一軍出賽，在9局登板面對統一獅，送出2次三振，最快球速150公里，表現可圈可點，總教練陳金鋒說：「狀況接近之前大概3分之2，比賽感覺還沒這麼好。」

5月時曾峻岳因膝蓋不適下二軍，在二軍練習時拉傷，導致他直到現在才又回到一軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天是他傷癒復出首戰，一登板就三振當天有全壘打的陳重羽，不過保送了9棒陳聖平，三振林佳緯之後，又被陳傑憲敲安打，所幸最終解決林安可，沒有丟分。

談到曾峻岳狀況，陳金鋒說：「還可以，還需要一點調整，狀況接近之前3分之2，只是比賽感覺還沒那麼好，現在讓他慢慢找回感覺。」

除了曾峻岳外，昨天富邦安排菜鳥王偉軒生涯初登板，陳金鋒說：「表現還可以，第一場而已還沒辦法評斷太多，但至少可以把球丟在好的位子，沒有偏移。」

昨天王偉軒8局登板，面對首名打者就是陳傑憲，接著還對上林安可、蘇智傑、潘傑楷等中心棒次，一上場就被敲2安打，最終失1分。讓菜鳥初登板迎戰對方中心棒次，陳金鋒說：「站在這裡就一定會遇到這樣的對手，要知道這裡跟二軍不一樣，讓他知道自己怎麼調整，昨天看起來有點緊張，第一場難免放不開。」

關鍵字： 曾峻岳富邦悍將一軍150公里球速陳金鋒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

熱門新聞

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

2中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4鄧愷威挨轟交學費！3.1局失5分退場

5美國連3年闖決賽！台灣只能打銅牌戰

最新新聞

1高捷對高捷！史上首次同名開球組合

2魔力藍搖頭後挨轟？超級捕手曝真相

3王偉軒初登板強碰雙鬼：腦袋一片空白

4鄧愷威：我只是沒有放棄的普通人

5曾峻岳復出首戰飆火球　鋒總怎麼看？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

富邦三本柱化身OL熱舞　網友暴動：我要上班！

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366