鄭浩均談身體狀況　坦言前役策略失誤致亂流：感謝樂天給我上了一課

▲▼中職鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟昨（2）日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，賽前雙方皆未公布先發投手名單，引發球迷熱議；備受矚目的鄭浩均是否登板一度成謎，最終鄭浩均正常出賽，對於身體狀況與上一場的投球表現，鄭浩均也在今日受訪時進行說明，強調自己「其實身體沒有問題」，一切只是策略選擇與短暫情緒影響所致。

關於先前引發討論的身體狀況問題，鄭浩均強調：「那天純粹只是訓練過後腰比較酸，其實沒什麼影響啦，我就跟王葛（投手教練王建民）報備一下，也有明確講說我的身體正常。」他笑說，這反而讓教練變相使用了「蓋牌戰術」，成為另一種場邊策略。

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鄭浩均昨天首局就失3分，引發外界對其身體狀態揣測。他坦言那局「真的比較尷尬」，但並非因為不適所致：「第一局的亂流可能會讓大家以為我不舒服，但其實沒有，我覺得是策略使用錯誤，加上一些失投球被對方掌握，球也都剛好打到守備沒人的地方。」

他也透露該局還發生了罕見的「超時四壞球」情況，對情緒產生影響，「那個時間點太接近了，我就零秒出手，結果被判超時，真的比較可惜，太慢走出那個情緒，後面掉分後才重新正視面對打者的節奏。」

對於罕見的單局失多分情況，鄭浩均並未氣餒，反而展現運動家精神與正面態度：「其實我蠻樂見的啦，這不是每個人都會遇到的嗎？謝謝樂天給我上一課，我會繼續努力，下次我會試試能不能徹底把他們封鎖。」

鄭浩均最後也提到與總教練平野惠一的小聊內容：「他都給我正面的回覆，叫我繼續保持原本的心態，一直鼓勵我。」