大谷翔平4支1苦吞3K 迪亞茲雙響率光芒4：0完封道奇

Yandy Díaz pokes this one the opposite way and @RaysBaseball has an early lead! pic.twitter.com/HwkjZCKIdE — MLB (@MLB) August 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊2日作客坦帕灣交手光芒，先發2棒擔任指定打擊的大谷翔平4打數1安打，吞下3次三振，雖在第6局敲出安打，但未能帶動反攻。終場道奇以0比4吞敗，為本季第六次遭對手完封。

本場比賽，大谷首局面對光芒先發右投拉斯穆森（Drew Rasmussen），在1好2壞下揮空速球吞下第1K；第四局再度在同樣球數情況下，被切球引誘出棒，連續兩打席三振。

第六局，大谷面對左投克里文傑（Garrett Cleavinger）敲出右外野安打，一度將跑者推進得點圈。隨後佛里曼（Freddie Freeman）也補上安打形成一出局滿壘，但T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出游擊雙殺打，錯失扳平良機。

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第九局，大谷面對終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks），再次在滿球數揮空，單場第3次三振出局。

大谷近況顯露疲態，近14場比賽中13場遭到三振，累積26K，總三振數來到135次，若照目前節奏發展，將創下生涯單季最多三振（預估197次，2021年為189次）。

本場最耀眼的球員非光芒主砲迪亞茲（Yandy Díaz）莫屬。他在首局從道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）手中轟出326英尺陽春砲，第三局再敲出兩分砲，本季第20轟出爐，第五局再補上一支中線安打，單場3安猛打賞，其中首轟也是他生涯第900支安打。

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投手方面，拉斯穆森主投5又1/3局無失分，僅被敲4支安打，未讓任何跑者踏上二壘，拿下個人第9勝；中繼克里文傑及終結者費爾班克斯聯手封鎖道奇後段打線，徹底守住勝果。 六局下，小卡米內羅（Junior Caminero）再補上一發陽春砲（本季第27轟），擴大比數至4比0，為球隊鎖定勝局。

道奇此戰先發史奈爾自4月2日後首度登板，因左肩發炎休養，直到今天才回到大聯盟先去，雖送出8次三振展現威力，但也被敲出5安、失3分，最終吞下敗投。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）