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又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

▲▼ITZY為中信開球。（圖／讀者提供）

▲ITZY為中信開球。（圖／讀者提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟2日賽前邀請韓國知名女團ITZY擔任開球嘉賓，5名成員同時開球，由5名兄弟球員擔任接球捕手，其中又有江坤宇讓現場球迷大暴動，該晚他也成為最大贏家，讓不少粉絲羨慕不已。 

開球儀式最引發關注的，莫過於人氣球星江坤宇擔任ITZY可愛忙內申有娜的接球捕手，引發現場觀眾與社群媒體的熱烈迴響；短短幾分鐘內，「江坤宇又贏了」、「恨棒球帥潮」、「為什麼又是你」等留言瘋傳，讓不少粉絲羨慕極了。

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值得一提的是，這已非江坤宇首度成為韓團女星的開球接球人，早在7月20日中職明星賽中，他就擔任女團I-DLE成員MINNIE的開球捕手，當天江坤宇2度合比愛心手勢，掀起當日熱議話題。

不只是球迷「醋意」橫生，就連自家啦啦隊韓籍成員邊荷律也在Threads上留言：「為什麼阿坤可以？」幽默十足；而在表演中段，ITZY成員們發表感想時，申有娜更直接點名感謝江坤宇：「謝謝阿坤教我們開球的姿勢和動作」，讓現場球迷嗚聲四起。

▲邊荷律留言。（圖／翻攝自Threads／sureˍtw）

▲邊荷律留言。（圖／翻攝自Threads／sureˍtw）

此外，賽後表演打頭陣的歌手戴佩妮現身舞台演唱時，甚至主動走向場邊的江坤宇，遞上麥克風請他合唱，成為當晚另一個「高光時刻」，讓這位中信主力游擊手幾乎從頭到尾「焦點不落」。 

ITZY此次來台，吸引大批「MIDZY」進場觀戰，作為韓國JYP旗下的5人女團，在2019年正式出道後獲得「怪物新人」美稱，之後榮獲「最佳新人獎」和「最佳音源本賞」，成為金唱片獎第一個在出道年同時獲得這2項大獎的團體。

ITZY出道曲〈DALLA DALLA〉橫空出世以來，MV創下YouTube 24小時破千萬觀看的驚人成績，並接連拿下多項音樂榜冠軍，在全球擁有龐大的全球粉絲群。

從〈ICY〉、〈WANNABE〉到〈SNEAKERS〉、〈CAKE〉、〈UNTOUCHABLE〉、〈GOLD〉等多首代表作熱播不斷，成員包括：帥氣隊長黃禮志、實力派主唱Lia、可甜可鹹代表申留眞、「直語王」李彩領以及可愛甜美忙內申有娜。

關鍵字： 中信兄弟ITZY申有娜江坤宇

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