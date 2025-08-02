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U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

▲瓦拉德斯（Kristian Valadez） 轟出本賽會第4支全壘打 。（圖／棒協提供）

▲瓦拉德斯（Kristian Valadez） 轟出本賽會第4支全壘打 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃超級循環賽，美國隊今（2）日火力全開，首局就猛攻5分大局，最終以8比0完封日本，連續3年闖進金牌戰，也提前讓中華隊確定只能打銅牌戰。

日本隊此役派出身高182公分的先發投手佐橋陸公迎戰，未料開局就遭到美國重砲洗禮。美國首局靠著5支安打猛攻5分，其中第二棒瓦拉德斯（Kristian Valadez） 轟出本賽會第4支全壘打，是一發兩分砲，獨居本屆賽會全壘打王。佐橋僅撐0.2局就失5分，提前退場。

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美國隊在第4局再度發動攻勢，單局敲出4支安打追加3分，將領先擴大到8分。反觀日本打線全場被壓制，僅擊出1支安打，毫無還手之力。

投手戰力方面，美國隊3人輪番上陣展現壓制力。先發投手 蒙特（Duncan Mount）投2.2局僅被敲1安、無失分並送出4K；接替的布利斯（Brock Bliss）再投2.2局未失分，最後由畢岑霍夫（Mason Bitzenhofer）接手守成，完成這場完美封鎖戰。

美國隊在關鍵戰役中擊退日本，以4勝1敗戰績搶下冠軍戰門票，連續三屆晉級金牌戰。明（3）日將力拚隊史第2度完成3連霸。隨著美國勝出，也代表中華隊確定落入銅牌戰，對手將依台韓戰結果而定——若韓國獲勝，銅牌戰將變成台日對決；若台灣取勝，銅牌戰將變成台韓再戰。

台灣與韓國目前激戰至延長賽，採用WBSC突破僵局制後，第8局打完仍是4比4，9局中華隊再度突破平手局面，6比4領先。

關鍵字： 棒球美國日本U12世界盃

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