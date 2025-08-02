U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

HOMERUN! Chinese Taipei Cheng-En Hu’s two-run homerun gave Chinese Taipei a 2-1 lead!

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記者王真魚／綜合報導

中華小將在U12世界盃超級循環賽最終戰與南韓鏖戰9局，雙方一路拉鋸、互有領先，最終台灣在延長賽第9局上演關鍵猛攻，單局灌進7分大局，終場以11比5力退南韓。不過中華隊因美國完封日本，明天將打銅牌戰，但此戰不僅徹底澆熄韓國晉級希望，也讓台灣在U12歷屆對戰韓國的戰績寫下7戰全勝，保持完美不敗之身。

中華隊開局兩局無功，但在第3局反攻，先由林楷宸上壘後，「山豬」胡誠恩轟出左中外野兩分砲，助隊反超為2比1。 不過南韓在第4局下把握中華中繼投手謝承濬控球不穩，連續安打與保送串聯攻勢，由朴誌桓保送逼回追平分，雙方形成2：2僵局。

雙方自第5局起進入攻防戰，雖然都有跑者上壘，但都未能推回超前分。中華隊在第6局靠古夢杰擊出二壘安打一度看到曙光，但後續打者未能送回得點圈跑者，再度留下殘壘。

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教練團在中後段展開一連串防線調度，鍾定栩、李權恩輪番登板，捕手由古夢杰接替，壓制住韓國多次攻勢，兩隊進入延長賽。

第7局開始採用WBSC突破僵局制，中華隊由李秉容與李權恩自動站上壘包。儘管一度靠鍾定栩推進得點圈，但牽制時李秉容於三壘被刺殺，最終無法得分，留下1名殘壘。

輪到韓國進攻，同樣自動安排朴誌桓與徐正安上壘，並由李政祐代跑。中華隊選擇故意四壞保送楊浮搌形成滿壘，下一棒姜起雄則執行犧牲觸擊成功，跑者推進至二、三壘、一出局，韓國掌握再見分機會，台灣守備壓力爆表。

關鍵時刻，李權恩穩住陣腳，讓姜起雄飛球出局，最後面對洪成賢製造滾地球出局，成功守住滿壘未失分。

8局上，中華隊率先突破，靠著陳啟盛的中間安打送回兩分，取得4比2領先。不過韓國隨即在下半局反擊，抓住台灣守備連續失誤與安打機會回敬2分，兩隊再度回到原點，戰成4比4平手

進入9局上半，古夢杰在跑壘中出局形成第一個出局數，但接下來打線全面甦醒、發起猛烈攻勢。

李秉容靠野手選擇上壘後盜上二壘，李權恩獲故意四壞保送形成滿壘，並由張允恩代打登場，雖然遭三振但沒有中斷攻勢。關鍵時刻，鍾定栩與林楷宸接連選到保送，加上韓國投手連續出現暴投、失誤與壓力崩盤，讓台灣隊一舉灌進分數。

之後胡誠恩擊出中間方向關鍵安打，送回2分，謝承濬再補上右外野二壘安打，把比分完全甩開。整局中華隊靠安打、保送、暴投與對方失誤輪番搶分，單局狂灌7分，反超取得11比4領先，徹底打破僵局。

面對背水一戰的韓國，9局下半，他們也展開反撲，靠著安打追回1分，並一度攻佔得點圈形成壓力。但黃宇謙登板關門，成功壓制韓國打線，最終用一記再見三振結束比賽，守住勝利。



Chinese Taipei Win! Chinese Taipei defeated Korea, 11-5, in 9 innings!

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▲U12中華隊明爭銅牌 。（圖／棒協提供）