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王威晨破威能帝無安打　場上擊掌喊「Nice job」兩人都笑了

▲▼ 中職威能帝退場時與中信兄弟擊出全場首安的王威晨握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲中職威能帝退場時與中信兄弟擊出全場首安的王威晨握手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（2日）在台北大巨蛋上演逆轉秀，以4比3擊敗樂天桃猿，突破威能帝的壓制。本場焦點除了岳政華延長賽敲出生涯首支再見安打，隊長王威晨也在7局下打破威能帝的無安打比賽，兩人場上的交會，展現出英雄惜英雄的氣氛。

王威晨在7局下敲出全隊首安，賽後透露：「我跟他（威能帝）說了一句『Nice job』，他也笑了一下跟我擊掌。」他表示，球員都知道對方想完成無安打紀錄，但比賽就是對決，雙方各自全力以赴。

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兄弟此戰前五局完全被壓制，6局靠江坤宇保送上壘破功，7局王威晨終於擊出首安。9局下趁威能帝用球數破百，攻下3分追平，10局下則由岳政華打出右外野再見安打，帶走比賽勝利。

王威晨說：「威能帝今年球速變得更快，平均151公里、最快155公里，尾勁十足，真的不好打。」他坦言自己的那支安打是打到甜蜜點，「運氣不錯，也希望能帶動球隊。」

9局追平攻勢中，王威晨擊出滾地球，威能帝發生失誤，他說：「那時候不想被三振，2好3壞揮了個不是好球，結果剛好看到一壘是空的，就盡力跑，看我和子偉誰快。」

談到岳政華的再見安打，王威晨笑說賽後還虧他，「我說你完蛋了，這麼多人看你，他自己還問會不會很尷尬，我說不會啦，有進步啦！」

王威晨最後也提到，前一晚董事長辜仲諒有到場精神喊話，大家都很認真聽進去，「今天照著那個方向去打，最後拿下勝利，大家真的很開心。」

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿王威晨威能帝中職

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