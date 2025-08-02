飛力獅穩坐防禦率榜第一　指甲問題改善後讓餅總很安心

▲ 飛力獅 。（圖／統一獅提供）



體育中心／新北報導

統一獅今（2日）派出飛力獅先發，主投7局僅失1分，談到他的表現，總教練林岳平說：「在指甲問題改善之後，現在比較安心了。」

飛力獅此戰主投7局、98球，僅被敲6安打，包含1發全壘打，送出1次四壞球，有4次三振，丟1分自責分。賽後飛力獅防禦率降至1.57，暫居防禦率排行榜第一名，7勝則排名聯盟第5。

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變化球扣法獨特，5月常投到手指破皮爆血，球褲都是紅的，他的破皮並非一般投手常見的指腹，而是銳利的食指和中指扣球時會刮到大拇指的指背，起初使用人工皮加強指背強度，卻因流汗後會脫落，成效有限。後來經過吳國豪老婆的「指甲光療」之後，指甲問題改善，6月7日至今除了原本就穩定的表現外，更拉長了投球局數。

6月之前，飛力獅主投7場，平均每場先發投不到5.2局，但在經過指甲問題改善後，6月至今只有1場投不滿6局，其中有5場投滿7局，平均每場大約6.2局。

林岳平說：「今天表現很正常，在指甲問題改善之後就比較安心，投球上他是很有經驗的投手，變化球也很犀利。」

本季統一布雷克幾乎都由林岱安蹲捕，而蒙德茲、飛力獅則與陳重羽搭配，陳重羽認為，兩名投手都有自己的優點，「今年我們搭配都很固定，也有很多交流、溝通，兩個人都有優點，有時候也會彼此開玩笑，蒙德茲也有他好的地方，大家說他的球會亂跑，但那是他的優勢，我不可能要他每顆球都投很準，結果被打爆，我的工作就是盡力擋住每顆球。」

今天在陳重羽之後開轟的陳聖平，單場2打數2安打，包含1發全壘打，還有1次高飛犧牲打，選到1次保送，不過9局上選到保送後退場，林岳平解釋，「有點抽筋的狀況。」