陳重羽本季首轟、陳聖平接力開轟！獅5:3擊退富邦保住全年第一

▲ 陳重羽 。（圖／統一獅提供）

體育中心／新北報導

統一獅今（1日）面對富邦悍將，靠著7局上陳重羽、陳聖平背靠背全壘打，單局灌進3分，終場以5比3擊敗富邦，拿下下半季第8勝，也讓勝率來到5成，富邦吞下第8敗，下半季戰績7勝8敗。另外，賽前全年勝率僅領先兄弟0.5場的統一贏球，保住全年勝率第一寶座。敲出本季首轟的陳重羽，拿下單場MVP。

此戰統一由飛力獅先發，主投7局、98球，僅被敲6安打，包含1發全壘打，有1次四壞球，送出4次三振，失1分，拿下本季第7勝（2敗）。王鏡銘0.2局投球，被敲3安打，丟2分自責分；髙塩將樹1.1局，被敲1安打無失分。

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富邦先發投手魔力藍主投6.2局，被敲8支安打，包含2發全壘打，奪下7次三振，無四死球，丟4分自責分。李吳永勤0.1局無失分，王偉軒生涯初登板，投1局，被敲2安打，有1次四壞球，丟1分；曾峻岳傷癒復出投1局，有1次保送，無失分。

2局下，富邦悍將靠著戴培峰全壘打，拿下本場富邦唯一分數。3局上輪到統一進攻，林祖傑、陳重羽連續安打，統一無人出局攻佔一三壘，不過陳重羽盜壘失敗，陳聖平敲出高飛犧牲打，統一追平比數。

關鍵的7局上統一1出局後陳重廷敲安打，2出局後陳重羽從魔力藍手中敲出全壘打，隨後陳聖平也開轟，統一4比1逆轉戰局，也把魔力藍打退場。8局上富邦換王偉軒登板，這是他生涯初登板，陳傑憲、林安可連續單阿，一三壘有人時代打蘇智傑高飛犧牲打，統一拿下第5分。

8局下統一換王鏡銘登板，代打李宗賢敲出三壘安打，林澤彬安打幫助富邦追回1分，張育成隨後敲安打，統一換上髙塩將樹登板，戴培峰敲出1分打點安打。

富邦守護神曾峻岳9局上登板，這是他傷癒復出後首戰，對陳重羽投出三振，不過保送陳聖平，再三振林佳緯，被陳傑憲敲出安打，林安可敲內野滾地球，統一無緣再添分數。