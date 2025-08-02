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辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟董事長辜仲諒昨日賽前為球員頒發2024年中職冠軍戒，並致詞勉勵球員珍惜教練團、照顧身體，以「每天一點點進步」邁向目標。他強調兄弟文化的靈魂在於「互相鼓勵、正向循環」。頒戒給江坤宇時，還開玩笑稱：「我握了我也覺得，哦～好多錢喔！」逗得江坤宇靦腆一笑。

辜仲諒此行不是單純頒戒，而是想親自為球員們打氣。他說，「我們球隊是一個互相激勵、互相鼓勵的團體，這就是我們的文化。我們的靈魂，是從教練、學長帶學弟這樣的互動中產生的，是別人學不來的。」

他指出，球隊這幾年之所以持續進化，就是建立在這樣的文化基礎上，「你會發現今天的你，跟五年前、十年前的你完全不同——而這不是一個人，是整個團隊在成長。」

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面對球員，辜仲諒語重心長地提醒，「你們有一群非常棒的教練，要好好珍惜。怎麼珍惜？其實很簡單，每天只要進步一點點，把身體顧好，把自己發揮到極限。」

他補充，成功不是一蹴可幾，而是靠著每天一點點的努力堆疊起來，「我所謂的發揮極限，是你要跟自己講——我不需要一次就達到目標，只要每天一點點進步就夠了。」

談話後，辜仲諒在休息區為教練與球員頒發象徵榮耀的冠軍戒。第一位接下戒指的是總教練平野惠一，接著是隊長王威晨、陳俊秀、岳東華、岳政華、詹子賢等人。

輪到今年和球團簽下10年1.4億大約的江坤宇時，辜仲諒一邊與他握手合影，一邊笑說，「哦～我握了我也覺得，好多錢喔！」引起現場一陣笑聲，江坤宇則露出靦腆表情，成為場邊溫馨小亮點。

最後辜仲諒簡短表示，「我祝福你們，希望你們有所表現，身體顧好！」一席話讓球員士氣大振，期待兄弟帶著冠軍精神與團隊文化，持續朝連霸之路邁進。

▲江坤宇 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲頒戒給江坤宇時，辜仲諒還笑說：「我握了我也覺得，哦～好多錢喔！」逗得江坤宇靦腆一笑。 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

關鍵字： 中信兄弟辜仲諒中職冠軍文化中職

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