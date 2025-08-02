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林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

響尾蛇3A台灣旅美好手林昱珉今（2日）於3A賽場先發登板，出戰運動家3A，卻遭遇生涯最慘烈一役，僅主投0.1局就被打爆，狂失7分（其中6分自責），創下本季最短先發與最多失分的紀錄。

林昱珉此役開局就不順，首名打者即敲出二壘安打，儘管之後解決第二棒，並與第三棒蓋洛夫（Zack Gelof）糾纏10球，成功製造滾地球出局機會，卻因游擊手傳球失誤讓對手搶下第一分。

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失誤後，林昱珉未拉回局面，接連被敲出6支安打，包含2支二壘安打，無力止血，被打退場；此戰面對9名打者，只解決1人，用了35球，投出0.1局，被敲7安失7分（6分自責），沒有三振與保送，球速最快93.2英里，逼近150公里，賽後防禦率由5.86升至6.59，WHIP也來到1.77。

雖然響尾蛇後援投手力保不失，並在第7局追平比數，但終場仍在延長10局以9：10不敵運動家3A，林昱珉無關勝敗。

另一方面，海盜3A的台灣內野手鄭宗哲今日面對小熊3A，與「龍仔」龍（Jonathon Long）同場較勁。鄭宗哲3打數無功而返，中斷連續4場敲安紀錄，打擊率略降至.222。

「龍仔」則表現出色，4打數擊出2支安打，打擊率升至.313，整體進攻指數（OPS）提升至0.907，持續穩定貢獻火力。

高階1A賽事，效力運動家的台灣投手沙子宸今天先發對上雙城高階1A，展現壓制力，主投4局未被敲任何安打，雖然送出3次保送，僅因隊友失誤失掉1分非自責分，無緣勝投。賽後防禦率從7.11降至5.87。

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