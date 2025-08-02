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約基奇曾想放棄100億大約退休　卡森斯震驚：他寧願回鄉陪伴愛馬

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）是當今NBA最具宰制力的超級球星之一，但他對籃球的熱情恐遠不如外界想像。前隊友卡森斯（DeMarcus Cousins）日前在節目上爆料，這位4屆全明星中鋒竟曾在簽下3億美元（約100億台幣）超級頂薪合約前，認真考慮直接退休。

卡森斯在播客節目回憶兩人過往共事時的對話，「我那時在丹佛打球，我們的置物櫃剛好在隔壁。我記得當時有誰剛簽下一份延長合約，我就跟他說：『你的肯定會瘋狂的！』結果他居然回我：『我老實說，我可能會在合約前就退休。』」

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲約基奇被爆曾認真考慮退休，選擇回塞爾維亞鄉下養馬。（圖／達志影像／美聯社）

對於約基奇可能放棄天價合約，卡森斯感到震驚不已，直呼「瘋了吧」並勸對方，「簽了合約就算變胖也沒關係，別放棄3億啊！」據卡森斯說法，約基奇當時只想回到塞爾維亞鄉下與愛馬為伴，他試圖說服對方，「你拿了這筆錢，還能買更多馬！」

卡森斯更指出，約基奇對NBA並不執著，「他對這一切根本無感，籃球可能只是他第3或第4喜歡的事。他很多時候打出大三元，其實根本不想上場，這才是最可怕的地方。」

儘管如此，這位塞爾維亞長人2024-25賽季仍繳出場均29.6分、12.7籃板、10.8助攻，投籃命中率高達57.6%，三分命中率更有41.7%，「把籃球當嗜好」依舊打出當今最具統治力的表現之一。

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇上季繳出場均大三元數據，是當今NBA最具宰制力的超級球星之一。（圖／達志影像／美聯社）

不過這份「不在乎」的態度也讓金塊高層感到憂心。據報導，約基奇已婉拒球團提出的延長合約，有意等待更高價碼的報價，但現在看來，他可能也不排除未來離開丹佛甚至NBA。

為了留人，金塊休賽季積極補強，盼再打造具競爭力陣容吸引核心續留。眼下約基奇將先專注於代表祖國出征歐洲籃球錦標賽，他未來動向仍備受關注。

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola Jokic卡森斯

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