大谷翔平右臀痙攣無礙　羅伯斯強調狀態穩定：預計7日對紅雀先發

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平於台灣時間7月31日對紅人比賽中因右臀部痙攣緊急退場，引發外界對其健康狀況的關注。不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在2日對光芒賽前受訪時表示，大谷的情況無大礙，將按照原定計畫於台灣時間7日主場迎戰紅雀，並預計投滿4局。

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對於大谷的恢復狀況，羅伯斯明確指出：「他會在7日登板，今天稍微跟他談了一下，他的狀態良好。」

針對投球內容安排，羅伯斯補充：「他應該能投4局，這場比賽不會在高濕度環境下進行，登板間隔也有7天，我們沒有理由認為他無法完成4局，這是我們目前的計畫。」

羅伯茲也解釋，大谷這次的投球將不是為了補回上場未完成的局數，而是正常推進：「我們會讓他投完這4局後，再進入下一個階段。」

在7月31日對紅人比賽中，大谷以投打雙身份出賽，但於第4局因右臀部痙攣提前退場，賽後他在受訪時表示：「昨天今天都有點脫水的狀況，右臀有點抽筋的情況出現，」當時球團也證實是由於痙攣所致。

雖然無法完成預期的4局先發任務，大谷仍持續以指定打擊身份出賽，2日再度於對光芒戰擔任先發「第2棒指定打擊」，儘管外界關注他是否恢復完全，他仍堅持登場。