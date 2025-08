洋基重砲回歸在即！　賈吉鎖定下週對遊騎兵系列賽復出

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基當家強打賈吉(Aaron Judge)傷癒進展順利,於台灣時間2日賽前在邁阿密loanDepot公園重返場上進行打擊練習;根據總教練布恩(Aaron Boone)透露,球隊預計在下週二或三、客場對戰德州遊騎兵的系列戰中,安排他以指定打擊身份回歸。

Aaron Judge will take on-field BP today in Miami and then take live at-bats in Tampa on Sunday. The goal is to activate him as a DH on Tuesday or Wednesday in Texas, per @BryanHoch pic.twitter.com/CGCWhKWOpK