洋基重砲回歸在即！　賈吉鎖定下週對遊騎兵系列賽復出

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基當家強打賈吉（Aaron Judge）傷癒進展順利，於台灣時間2日賽前在邁阿密loanDepot公園重返場上進行打擊練習；根據總教練布恩（Aaron Boone）透露，球隊預計在下週二或三、客場對戰德州遊騎兵的系列戰中，安排他以指定打擊身份回歸。

Aaron Judge will take on-field BP today in Miami and then take live at-bats in Tampa on Sunday. The goal is to activate him as a DH on Tuesday or Wednesday in Texas, per @BryanHoch pic.twitter.com/CGCWhKWOpK [廣告]請繼續往下閱讀... August 1, 2025

賈吉目前因右手肘屈肌拉傷被列入10天傷兵名單，傷勢源自7月22日對戰藍鳥隊時，他試圖從右外野傳球阻殺本壘跑者施奈德（Davis Schneider）所致，儘管當場表現明顯痛苦，賈吉仍堅持上場出賽了接下來對藍鳥與費城人2場比賽，最終才於7月27日正式進入傷兵名單。

洋基球團表示，賈吉的尺側副韌帶（UCL）並無嚴重損傷，他已於上週接受富含血小板血漿（PRP）注射治療，目前恢復情況良好。

Aaron Judge (flexor strain) taking regular BP now at Miami.

Per Boone, Judge will next head to Tampa to hit vs. live pitching ahead of anticipated “Tuesday or Wednesday” activation at Texas. pic.twitter.com/QRJug1E4Ll — Pete Caldera (@pcaldera) August 1, 2025

賈吉最近也有進行輕量守備訓練，但尚未進行過頂肩傳球動作，布恩補充，預計賈吉最快將於8月8日至13日之間恢復傳球訓練。

為了加速回歸進度，洋基安排賈吉於週日前往佛羅里達州坦帕灣球隊發展中心進行實戰打擊，作為復出前的最後測試；若一切順利，他將於下週客場對戰遊騎兵的比賽中擔任指定打擊，正式歸隊。