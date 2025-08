洋基輪值重組釋出史卓曼　布恩感性送別：「他是一位了不起的競爭者」

▲資深右投史卓曼(Marcus Stroman)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在台灣時間2日宣布釋出資深右投史卓曼(Marcus Stroman),結束其在布朗克斯2年的旅程;史卓曼剛在本週對戰坦帕灣光芒一役中取得勝投,但這卻也成了他最後一次披上條紋戰袍的登板。

The Yankees announced that they have released Marcus Stroman.



August 1, 2025

面對即將從傷兵名單中回歸的吉爾(Luis Gil),洋基的先發輪值出現擁擠局面,雖然史卓曼仍具先發實力,但球團最終選擇釋出這位2度入選明星賽的老將,以騰出空間給新秀右投施利特勒(Cam Schlittler)與華倫(Will Warren)。

主帥布恩(Aaron Boone)談到這項決定時表示,這是「非常艱難的一天」,他對史卓曼讚譽有加:「外界對他的印象,和我們這2年相處下來的真實感受差距甚大,他是一位了不起的競爭者,我相信我們會保持聯絡直到人生的盡頭。」

史卓曼本季出賽9場,戰績3勝2敗,防禦率高達6.23,他在本週對光芒的比賽中先發投5局失4分,雖仍拿下勝投,但表現起伏引發教練團疑慮。

Marcus Stroman reflects on his outing and shares his excitement on the upcoming new faces. #YANKSonYES pic.twitter.com/KTMBdLwqW6 — YES Network (@YESNetwork) July 31, 2025

相較之下,26歲的華倫本季在大聯盟已有23場先發紀錄,成績為6勝5敗、防禦率4.64;24歲的施利特勒雖僅登板3場,卻已飆出本季洋基投手最速球速,展現極佳潛力。

布恩透露:「我們認為華倫與施利特勒都已準備好擔任固定輪值的一員,」此外左投亞布羅(Ryan Yarbrough)也將在本月自傷癒回歸,為先發與牛棚提供支援。

Aaron Boone on Marcus Stroman:



“The [public] perception around Stro, for us, did not meet the guy we got to be around for the last couple years. He's an awesome competitor. ... I feel like he's a guy I'll stay in touch with for the rest of our lives."#Yankees pic.twitter.com/koO82SLGB7 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) August 1, 2025

洋基在交易截止日前大動作補強牛棚,先後引進貝德納(David Bednar)、多瓦爾(Camilo Doval)與伯德(Jake Bird),補齊投手群;但在先發戰力方面,儘管總經理凱許曼(Brian Cashman)曾積極追求馬林魚王牌阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)等投手,最終仍未成功交易。

「我們確實敲過許多門,試圖補強先發投手,但最終無法順利達成交易,」凱許曼坦言。

Marcus Stroman is released.



Stroman, 34, was injured for much of '25 and performed poorly. Lot to like here. He's cheap and can sign w/ anyone. Needs a usage change.



Good: Unique Look, Late Seam-Shift + Deep Arsenal, SP w/ Playoff Exp., + Durable



Fits: Mets / Angels / Royals pic.twitter.com/OU91TCfvnm — Remi Bunikiewicz (@RBunikiewicz) August 1, 2025

史卓曼剩餘合約本季尚有約500萬美元薪資未付,他原於2023年與洋基簽下一紙2年3700萬美元的合約,附帶2026年球員選擇權;該選項僅在他本季投滿140局後才會生效,屆時年薪達1800萬美元。

史卓曼向來自認為是先發投手,春訓時就曾強調:「我是先發,不會進牛棚,」然而,自4月中旬在雨戰中對巨人傷到左膝、缺席近2個月後,他對定位的態度有所軟化。

他在洋基的首個賽季表現尚可,繳出10勝9敗、防禦率4.31的成績,但未在季後賽登板,甚至未被列入分區系列賽名單。

目前34歲的史卓曼生涯效力藍鳥、大都會、小熊與洋基,共累積90勝87敗、防禦率3.79,累積270場出賽(261場先發),最近一次入選明星賽是在2023年,當年效力小熊隊時繳出10勝9敗、防禦率3.95的佳績。