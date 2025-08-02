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洋基輪值重組釋出史卓曼　布恩感性送別：「他是一位了不起的競爭者」

▲資深右投史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲資深右投史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在台灣時間2日宣布釋出資深右投史卓曼（Marcus Stroman），結束其在布朗克斯2年的旅程；史卓曼剛在本週對戰坦帕灣光芒一役中取得勝投，但這卻也成了他最後一次披上條紋戰袍的登板。

面對即將從傷兵名單中回歸的吉爾（Luis Gil），洋基的先發輪值出現擁擠局面，雖然史卓曼仍具先發實力，但球團最終選擇釋出這位2度入選明星賽的老將，以騰出空間給新秀右投施利特勒（Cam Schlittler）與華倫（Will Warren）。

主帥布恩（Aaron Boone）談到這項決定時表示，這是「非常艱難的一天」，他對史卓曼讚譽有加：「外界對他的印象，和我們這2年相處下來的真實感受差距甚大，他是一位了不起的競爭者，我相信我們會保持聯絡直到人生的盡頭。」

史卓曼本季出賽9場，戰績3勝2敗，防禦率高達6.23，他在本週對光芒的比賽中先發投5局失4分，雖仍拿下勝投，但表現起伏引發教練團疑慮。

相較之下，26歲的華倫本季在大聯盟已有23場先發紀錄，成績為6勝5敗、防禦率4.64；24歲的施利特勒雖僅登板3場，卻已飆出本季洋基投手最速球速，展現極佳潛力。

布恩透露：「我們認為華倫與施利特勒都已準備好擔任固定輪值的一員，」此外左投亞布羅（Ryan Yarbrough）也將在本月自傷癒回歸，為先發與牛棚提供支援。

洋基在交易截止日前大動作補強牛棚，先後引進貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與伯德（Jake Bird），補齊投手群；但在先發戰力方面，儘管總經理凱許曼（Brian Cashman）曾積極追求馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等投手，最終仍未成功交易。

「我們確實敲過許多門，試圖補強先發投手，但最終無法順利達成交易，」凱許曼坦言。

史卓曼剩餘合約本季尚有約500萬美元薪資未付，他原於2023年與洋基簽下一紙2年3700萬美元的合約，附帶2026年球員選擇權；該選項僅在他本季投滿140局後才會生效，屆時年薪達1800萬美元。

史卓曼向來自認為是先發投手，春訓時就曾強調：「我是先發，不會進牛棚，」然而，自4月中旬在雨戰中對巨人傷到左膝、缺席近2個月後，他對定位的態度有所軟化。

他在洋基的首個賽季表現尚可，繳出10勝9敗、防禦率4.31的成績，但未在季後賽登板，甚至未被列入分區系列賽名單。

目前34歲的史卓曼生涯效力藍鳥、大都會、小熊與洋基，共累積90勝87敗、防禦率3.79，累積270場出賽（261場先發），最近一次入選明星賽是在2023年，當年效力小熊隊時繳出10勝9敗、防禦率3.95的佳績。

關鍵字： MLB紐約洋基

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