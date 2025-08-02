洋基輪值重組釋出史卓曼　布恩感性送別：「他是一位了不起的競爭者」

▲資深右投史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在台灣時間2日宣布釋出資深右投史卓曼（Marcus Stroman），結束其在布朗克斯2年的旅程；史卓曼剛在本週對戰坦帕灣光芒一役中取得勝投，但這卻也成了他最後一次披上條紋戰袍的登板。

The Yankees announced that they have released Marcus Stroman.



Stroman has a 6.23 ERA in 39 IP this season. pic.twitter.com/2sBp9CD3Xt [廣告]請繼續往下閱讀... August 1, 2025

面對即將從傷兵名單中回歸的吉爾（Luis Gil），洋基的先發輪值出現擁擠局面，雖然史卓曼仍具先發實力，但球團最終選擇釋出這位2度入選明星賽的老將，以騰出空間給新秀右投施利特勒（Cam Schlittler）與華倫（Will Warren）。

主帥布恩（Aaron Boone）談到這項決定時表示，這是「非常艱難的一天」，他對史卓曼讚譽有加：「外界對他的印象，和我們這2年相處下來的真實感受差距甚大，他是一位了不起的競爭者，我相信我們會保持聯絡直到人生的盡頭。」

史卓曼本季出賽9場，戰績3勝2敗，防禦率高達6.23，他在本週對光芒的比賽中先發投5局失4分，雖仍拿下勝投，但表現起伏引發教練團疑慮。

Marcus Stroman reflects on his outing and shares his excitement on the upcoming new faces. #YANKSonYES pic.twitter.com/KTMBdLwqW6 — YES Network (@YESNetwork) July 31, 2025

相較之下，26歲的華倫本季在大聯盟已有23場先發紀錄，成績為6勝5敗、防禦率4.64；24歲的施利特勒雖僅登板3場，卻已飆出本季洋基投手最速球速，展現極佳潛力。

布恩透露：「我們認為華倫與施利特勒都已準備好擔任固定輪值的一員，」此外左投亞布羅（Ryan Yarbrough）也將在本月自傷癒回歸，為先發與牛棚提供支援。

Aaron Boone on Marcus Stroman:



“The [public] perception around Stro, for us, did not meet the guy we got to be around for the last couple years. He's an awesome competitor. ... I feel like he's a guy I'll stay in touch with for the rest of our lives."#Yankees pic.twitter.com/koO82SLGB7 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) August 1, 2025

洋基在交易截止日前大動作補強牛棚，先後引進貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與伯德（Jake Bird），補齊投手群；但在先發戰力方面，儘管總經理凱許曼（Brian Cashman）曾積極追求馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等投手，最終仍未成功交易。

「我們確實敲過許多門，試圖補強先發投手，但最終無法順利達成交易，」凱許曼坦言。

Marcus Stroman is released.



Stroman, 34, was injured for much of '25 and performed poorly. Lot to like here. He's cheap and can sign w/ anyone. Needs a usage change.



Good: Unique Look, Late Seam-Shift + Deep Arsenal, SP w/ Playoff Exp., + Durable



Fits: Mets / Angels / Royals pic.twitter.com/OU91TCfvnm — Remi Bunikiewicz (@RBunikiewicz) August 1, 2025

史卓曼剩餘合約本季尚有約500萬美元薪資未付，他原於2023年與洋基簽下一紙2年3700萬美元的合約，附帶2026年球員選擇權；該選項僅在他本季投滿140局後才會生效，屆時年薪達1800萬美元。

史卓曼向來自認為是先發投手，春訓時就曾強調：「我是先發，不會進牛棚，」然而，自4月中旬在雨戰中對巨人傷到左膝、缺席近2個月後，他對定位的態度有所軟化。

他在洋基的首個賽季表現尚可，繳出10勝9敗、防禦率4.31的成績，但未在季後賽登板，甚至未被列入分區系列賽名單。

目前34歲的史卓曼生涯效力藍鳥、大都會、小熊與洋基，共累積90勝87敗、防禦率3.79，累積270場出賽（261場先發），最近一次入選明星賽是在2023年，當年效力小熊隊時繳出10勝9敗、防禦率3.95的佳績。