曾頌恩談首轟回溫與衝突現場　笑稱每次板凳清空都最後一個到場

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台北報導

7月30日中信兄弟與台鋼雄鷹在洲際球場交手時爆發板凳清空事件，焦點人物之一的江坤宇賽後備受關注，而同一局敲出本季首轟的曾頌恩也在受訪時，分享了他當下的所見所聞及對本季狀況的反思。

談到與去年相比的成績落差，曾頌恩坦言今年球季前半段狀況不理想，「球季都過一半了，狀況還不是那麼好，就只能持續去調整，也有跟教練、學長討論怎樣才能找到好的節奏，包含揮擊機制和選球。」

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此外，曾頌恩也透露，明星賽前參加全壘打大賽的經驗對自己確實有幫助，「比賽時間盡情揮擊，節奏跟心肺都調整回來一些，教練也有和我討論打擊技巧，重新統整了一遍。」

本季至7月30日才敲出首轟，曾頌恩坦言當天「真的有比較開心」，希望手感能就此回溫，談到球季目標設定時，他則說「就是希望比去年好一點，能提升多少是多少，最主要還是幫助球隊贏球。」

對於30日板凳清空的衝突場面，曾頌恩以幽默語氣回應，「我真的不知道為什麼每次板凳清空我都是最後一個上去，」他解釋，當時剛剛打完回休息區、正在脫護具，「脫到一半突然聽到罵聲，一轉頭發現隊友都不見了。」笑說自己這種時候總是慢半拍，「挺好笑的，每次需要挺隊友時我都跑最後一個上去。」

雖然衝突發生在他擊出全壘打後不久，曾頌恩也曾短暫懷疑是否與自己的慶祝動作有關，但他認為應該不是，「我是振奮自己，沒有對對手不尊重，」曾頌恩提及，觸身球發生時江坤宇的反應讓他立刻意識到事態不同，「阿坤就是大家的寶貝啊，大家要保護他，所以情緒就比較上來，如果是我被丟，可能隊友就只說：球沒事吧、趕快上去壘包這樣。」

曾頌恩最後還打趣說，回去重看影片特別注意誰第一個衝出來、誰在裝忙，「結果發現是晟睿，衝蠻快，衝一衝結果被撞到。」