史上首位左右開弓捕手破42轟！　羅利聯合老同學助水手大勝





▲羅利敲出本季第42轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

西雅圖水手在交易截止日後的新陣容首戰迎來多重喜訊，主砲羅利（Cal Raleigh）轟出本季第42轟，打破大聯盟史上左右開弓捕手所保持的單季全壘打紀錄，並帶領球隊以6比0完封德州遊騎兵。

這發全壘打出現在5局下，羅利逮中遊騎兵先發洛克（Kumar Rocker）的一顆96.3英里內角速球，將球送出中右外野牆外，根據大聯盟官方記載，這是大聯盟史上首位左右開弓捕手能敲出單季第42轟，正式超越亨德利（Todd Hundley）在1996年所創下的紀錄。

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Cal Raleigh hammers his 42nd homer of the season!



It's the most homers in a single season by a switch-hitting catcher pic.twitter.com/yUTP8IvJNf — MLB (@MLB) August 1, 2025

此外，羅利目前穩居全壘打榜首，領先排行第2的大谷翔平4轟，在打點方面也以87分超車剛回鍋的戰友蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），成為聯盟目前打點王。

「他知道怎麼準備自己、怎麼應對比賽，」蘇亞雷斯受訪時談到老隊友羅利有很大的進步，「我真的替他開心，希望他能一路拚到年度MVP。」

這是蘇亞雷斯交易回鍋後的首戰，第4局就敲出左外野二壘安打，推進後藉由暴投跑回全場首分，全場觀眾數度為他起立鼓掌，蘇亞雷斯動容表示，「我真的感受到大家的愛，不只是我，這對我太太與女兒而言也意義重大，這裡就像我們從未離開過一樣。」

Eugenio Suárez reintroduces himself to Seattle pic.twitter.com/A6e5lmY2xw — MLB (@MLB) August 1, 2025

水手目前成為繼1961年洋基之後，史上第2支在8月初就擁有2位35轟以上打者的球隊。羅利今年上半季扛起水手攻勢重任，但明星賽後狀態起伏，OPS從1.005降至0.972，打擊率亦跌至0.192。

他日前在沙加緬度受訪時曾表示，「蘇亞雷斯的加入能替大家減壓，大家其實都太想表現了。」如今蘇亞雷斯與另一位交易新援奈勒（Josh Naylor）都已正式報到，水手打線攻擊重擔終於得以分攤。

「奈勒是全聯盟最難對付的打者之一，這2位的加入幫助會非常大。」羅利如此讚譽。