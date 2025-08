史上首位左右開弓捕手破42轟！　羅利聯合老同學助水手大勝

▲羅利敲出本季第42轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

西雅圖水手在交易截止日後的新陣容首戰迎來多重喜訊,主砲羅利(Cal Raleigh)轟出本季第42轟,打破大聯盟史上左右開弓捕手所保持的單季全壘打紀錄,並帶領球隊以6比0完封德州遊騎兵。

這發全壘打出現在5局下,羅利逮中遊騎兵先發洛克(Kumar Rocker)的一顆96.3英里內角速球,將球送出中右外野牆外,根據大聯盟官方記載,這是大聯盟史上首位左右開弓捕手能敲出單季第42轟,正式超越亨德利(Todd Hundley)在1996年所創下的紀錄。

Cal Raleigh hammers his 42nd homer of the season!



It's the most homers in a single season by a switch-hitting catcher pic.twitter.com/yUTP8IvJNf