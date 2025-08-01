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小龍女小映快閃德克士！店長初登場　粉絲排到街角

▲人氣 Dragon Beauties小龍女小映於7/31現身德克士台北馬偕店，擔任一日店長，親自迎賓互動，粉絲排隊熱情爆棚！。（味全龍提供）

▲人氣 Dragon Beauties小龍女小映於7/31現身德克士台北馬偕店，擔任一日店長，親自迎賓互動，粉絲排隊熱情爆棚！。（味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

德克士攜手中華職棒味全龍，於7月31日正式展開聯名快閃活動《「雞」會來了！吃德克士抽球賽門票》，首場由人氣啦啦隊成員、Dragon Beauties小龍女「小映」擔任一日店長，在德克士台北馬偕店熱情登場，引爆現場粉絲熱潮。

雖然活動預計下午3點才正式開始，現場卻從一早就湧入眾多粉絲卡位等候，甚至有鐵粉早上9點即到場排隊，更有遠從新竹北上的球迷，只為一睹小映的風采。

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主辦單位德克士體恤粉絲頂著高溫，不僅於下午1點提早發放號碼牌，讓大家能安心避暑、井然有序地參與活動，也貼心準備了特別採用與屏東在地小農合作生產的「檸檬Light」冰飲，每人一杯免費發放，酸甜解暑、補充維他命C，為現場注入沁涼活力。

▲德克士台北馬偕店快閃活動人氣爆棚，粉絲從店門一路排到街角，隊伍綿延超過百。（味全龍提供）

▲德克士台北馬偕店快閃活動人氣爆棚，粉絲從店門一路排到街角，隊伍綿延超過百。（味全龍提供）

當天活動僅限20名粉絲與小映近距離互動，但現場排隊隊伍綿延百公尺，共吸引近40組粉絲到場，人氣爆棚程度超出預期。

小映於下午3點準時現身，以親民笑容與活力迎接現場粉絲，親自協助點餐、拍照合影、簽名互動，展現高人氣與親和魅力；不少球迷更點選專屬「龍霸餐」應援組合，憑味全龍球票加價29元，再享咔滋脆皮炸雞一份，一邊應援女神、一邊大啖美味，場面熱鬧非凡。

Dragon Beauties小龍女小映表示：「很榮幸能擔任德克士炸雞的一日店長，自己本來就是德克士炸雞的忠實愛好者，最喜歡在賽後應援完來一份熱騰騰的炸雞，薄皮多汁而且不油膩，今天在現場看到很多熱情的粉絲感到很開心，也很感謝大家一早就來排隊，希望大家繼續支持味全龍、支持Dragon Beauties小龍女、支持德克士。」

本次聯名活動自7月24日起至9月10日止，全台門市消費滿200元即可獲得抽獎券一張，有機會抽中9月27日天母棒球場雙人球票、味全龍春訓球衣與多款獨家週邊。

Dragon Beauties小龍女成員亦將輪番於指定門市登場，與球迷近距離互動：8月8日將由柳柳接力現身小巨蛋店；8月22日靜靜將登場中壢中山店；9月4日賴可快閃新莊復興店；9月12日壓軸由小蛙現身板橋南雅店，為球迷帶來最熱血的現場交流。

▲德克士台北氣爆棚，粉絲從店門一路排到街角，隊伍綿延超過百。（味全龍提供）

▲小龍女小映快閃德克士！店長初登場。（味全龍提供）

即日起至8月6日，德克士推出「雞不可失！」限時優惠活動，精選雙人套餐全面65折，最低只要149元起，含多款人氣組合，包括經典咔滋炸雞、香辣雞翅、紫金QQ球與咔滋薯霸等。不論是父親節犒賞老爸，還是球迷應援補給，都是夏季吃炸雞的最佳選擇。

德克士堅持「做最專業的脆皮炸雞」，嚴守358道製作工序，從嚴選雞肉規格、獨家私房醃醬、低溫秘製脆漿，到獨特的裹粉兩扣一拍工法與高溫速炸鎖汁技術，層層講究，只為呈現「金黃、皮脆、肉嫩、多汁」的極致口感。

源自美國南部德克薩斯州的風味，德克士承襲其陽光、厚實、樸實的DNA，並融合「舒食快餐」理念，致力於打造結合美味、安心與高品質的快餐新體驗。我們以「顧客滿意」為最高原則，從產地到餐桌（From Farm to Table），每一個環節皆有嚴格品質控管與明確的標準作業流程（SOP），確保產品穩定、安心、美味如一。口味上的研發創新上，專研各地美食精華將其精隨融入產品中，專為東方人量身打造的經典美味，每份經典產品的背後，都有著無數的努力與堅持。

關鍵字： 中華職棒味全龍

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