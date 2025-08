道奇昔冠軍功臣離隊原因曝光！　考量「雙方互利」送至紅襪

▲梅伊與道奇分道揚鑣。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇在交易截止日祭出令人意外的一筆操作,將曾於2020年世界大賽奪冠扮演關鍵角色的右投梅伊(Dustin May)交易至波士頓紅襪。這筆交易的成形,並非因為梅伊要求離隊,而是來自雙方在角色定位上達成的共識結果。

根據《The Athletic》記者阿達亞(Fabian Ardaya)報導,道奇總經理高梅茲(Brandon Gomes)近日與梅伊進行了「尊重且誠懇的對話」,確認梅伊仍以先發角色為優先選項,雖然梅伊並未主動要求交易,但球團考量其需求與未來輪值規劃,選擇在適當時機成全這筆交易。

Two-time World Series champion, Dustin May. Thank you for being a part of two championships and bringing the energy every time you took the mound. Best of luck in Boston! pic.twitter.com/rQVxRr4amu