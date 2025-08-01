道奇昔冠軍功臣離隊原因曝光！　考量「雙方互利」送至紅襪

▲梅伊與道奇分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇在交易截止日祭出令人意外的一筆操作，將曾於2020年世界大賽奪冠扮演關鍵角色的右投梅伊（Dustin May）交易至波士頓紅襪。這筆交易的成形，並非因為梅伊要求離隊，而是來自雙方在角色定位上達成的共識結果。

根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇總經理高梅茲（Brandon Gomes）近日與梅伊進行了「尊重且誠懇的對話」，確認梅伊仍以先發角色為優先選項，雖然梅伊並未主動要求交易，但球團考量其需求與未來輪值規劃，選擇在適當時機成全這筆交易。

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Two-time World Series champion, Dustin May. Thank you for being a part of two championships and bringing the energy every time you took the mound. Best of luck in Boston! pic.twitter.com/rQVxRr4amu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 31, 2025

梅伊本季至今先發戰績6勝7敗，防禦率4.85，去年因食道撕裂整季報銷，儘管目前狀態尚未恢復至巔峰，但紅襪仍看好其潛力，尤其在球隊正力拚美聯外卡之際，補進梅伊能強化輪值厚度。

值得注意的是，據傳美聯強權紐約洋基也曾積極爭取梅伊，意圖從宿敵道奇手中搶人，讓這筆交易更具話題性，最終，紅襪成功搶下這位具備季後賽經驗的即戰力。

The #RedSox today acquired RHP Dustin May from the Los Angeles Dodgers, in exchange for minor league OF James Tibbs III and Zach Ehrhard. pic.twitter.com/tW09MHjxjL — Red Sox (@RedSox) July 31, 2025

對道奇而言，此時交易梅伊也與球隊現有先發深度有關，大谷翔平近期重返投手丘，且投出不俗表現，山本由伸則穩居先發核心，老將克蕭（Clayton Kershaw）也於近期重返大聯盟並突破生涯3000次三振里程碑，整體先發名單戰力充足。

這筆交易象徵道奇進一步調整未來投手布局，也讓梅伊有機會在紅襪爭取穩定的先發位置，雙方皆達到互利結果。