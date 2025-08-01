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霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德尚未與勇士簽約，傳出2年1100萬美元合約受限庫明加僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）傳出將與勇士簽下一紙2年1100萬美元合約，含2027-28賽季球員選項，但灣區的補強計畫全因前場「大物」庫明加（Jonathan Kuminga）的去留未定卡死，「小手套」培頓二世（Gary Payton II）就告訴《ESPN》記者，自己也在等庫明加的動向確定。

霍佛德去年隨塞爾提克奪冠後，今夏成為自由球員，目前傳出有望與勇士簽下一紙2年1100萬美元合約，2027-28賽季為球員選項。他被視為市場上最具戰力的資深中鋒之一，能立即補強勇士內線戰力。

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不過勇士至今尚未出手簽下他，主因是與年輕前鋒庫明加的續約僵局尚未解決。球隊6月底開出790萬美元合格報價，庫明加並未接受，最近傳出又拒絕灣區開出的2年4500萬美元（約13.4億台幣）的續約，國王與太陽雖積極追求他，無奈沒能提供令勇士滿意的報價，目前所有「先簽後換」的討論都已終止。

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德苦熬17年，去年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》資深記者史皮爾斯（Marc J. Spears）透露，「我兩天前看到培頓二世，我問他最近情況，他說在等JK（庫明加）。他在等，霍佛德也是。」

NBA記者西格爾（Brett Siegel）分析，若勇士此刻與多名球員簽約，將逼近豪華稅第2層門檻，恐喪失匹配其他球隊報價的彈性。這使得球團只能暫緩與霍佛德、後場悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）等人的簽約，導致休賽季至今還零補強。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士霍佛德Jonathan Kuminga

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